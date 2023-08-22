福島核污水｜黃家和：高端日式料理首當其衝　冀每日公布檢測數據

日本政府宣布周四(24日)排放核廢水，特首李家超在社交平台宣布，已指示相關部門立即啟動進口管制措施。香港餐飲聯業協會會長黃家和向《am730》表示，消息對本港日本食品進口商和餐廳均造成很大打擊，而自數月前出現排放消息時，日本食材相關生意已見下跌。他續說，本港有近100間高端日本料理餐廳，每日從日本直送新鮮食材，其生意因通關後港人能到日本旅遊而大減，部分更已結業，認為有關食肆將面對極大的經營壓力，另有個別日本食肆生意過去數月已跌六、七成，部分擔心未能經營，只能走上結業之路。

本港有近2000日本食肆 未來3個月波動期

黃家和表示，本港的日本食肆和食材店過去數月一方面盡量尋求食材替代品，但未能百分百替代，質量數量會有影響，而食客亦對日本食材有戒心，經營上已受到衝擊，預計未來3個月至半年為波動期，食肆和食客需要適應，生意壓力最大。他又指，本港有1,800至2,000間日本餐廳，生意已受到影響。他認為，日本餐廳要面對現實，若非高端日本餐廳，可考慮轉賣其他食材，「日本食物唔係只係水產，例如日本和牛亦受人歡迎，大家要靈活變通應付。」

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