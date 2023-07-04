福島核污水︱IAEA指日本排廢水符國際標準　梁文廣促若排海即禁日本食品

到訪東京的國際原子能機構總幹事格羅西今日（4日）提交福島核污水排海的全面評估報告，指出日方排放核污水的方法和活動符合國際安全標準。報告指，按東京電力公司的計劃及評估，將經處理的水受控及逐步地排放入海，對人類和環境的放射性影響微不足道。

審查包括核污水排海安全評估、 監管及流程，以及數據驗證和分析三部分。格羅西指，機構將持續評估，確保日本政府和東京電力公司在數十年的排水過程均符合相關標準；並會以經過驗證的事實和科學，增加所有持份者在過程中對事件的了解。

陳凱欣促先禁後放

立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席陳凱欣建議，即使國際原子能機構報告認為排放核廢水安全，港府仍可考慮以市民安全為先，採取保守態度，先禁止日本食品入口數個月，確定其食口安全後才放行。她又指，若國際原子能機構證明排放安全，禁止食品進口或有違反世貿協議等考慮，港府仍可對日本食品實施嚴格的生產地標籤制度，「定明甚麼省、縣，甚至去到甚麼市場」，讓市民選擇。

她認為，事件關乎香港市民數十年的健康，應採用謹慎態度，「不是不信國際機構，但如果核廢水安全，一早就倒了啦」，批評日本當局自私和不負責任。

梁文廣稱須考慮本地意見

立法會食物安全及環境衞生事務委員會委員梁文廣表示，雖然國際原子能機構是基於科學的國際組織，但港府考慮禁止日本食品進口，亦須考慮本地意見，顧及香港市民的憂慮和安全，「（福島核電站附近水域）捉到條魚都（輻射）超標啦，這些也是科學數據」。他又指，禁制日本食品不只是科學問題，而且是希望阻止日方排放核廢水的議價手段，若日方正式將廢水排放入海，港府應即時禁止日本食物進口，「香港是日本最大的出口地，我們要用好自己的實力、議價能力，讓日本自己去衡量經濟成本，是否應該要這樣做」。

他續指，禁止日本食品後，港府和各國仍要監察排放海域的輻射數據，「輻射是否比預計高，還是低？」，再決定是否和何時放寬對日本食品入口的管制。