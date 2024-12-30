福田羅湖口岸傍晚現人潮 逾38萬人昨回港

聖誕節長假期接近尾聲，入境處早前預計昨日為入境高峰期，入境人次為62.6萬。截至昨晚9時，有近52萬人次入境，包括38.5萬名香港居民，當中除近4.4萬人乘搭飛機返港，大部分均從內地循羅湖、落馬洲支線或深圳灣管制站回港，3個地方合共20.1萬港人入境。

距離下一個公眾假期元旦日還有今明兩日，部分打工仔或已結束聖誕節長假期昨日回港。昨日截至晚上9時，本港共有93.3萬人次出入境，在51.9萬入境人次當中，有38.5萬為香港居民，佔整體74%。

昨晚在深圳福田口岸前往落馬洲返港的市民人潮不減，截至9時共有6.4萬港人回港，有回港市民感覺沒一般周日擠擁、比較暢順。本港另一個鐵路接駁關口羅湖，下午亦漸漸開始出現人潮，截至9時共有7.6萬港人回港。西九龍高鐵站昨亦有近3.3萬人次香港居民、2.1萬人次內地旅客和約二千名其他旅客入境。