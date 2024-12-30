福田羅湖口岸傍晚現人潮 逾38萬人昨回港

聖誕節長假期接近尾聲，入境處早前預計昨日為入境高峰期，入境人次為62.6萬。截至昨晚9時，有近52萬人次入境，包括38.5萬名香港居民，當中除近4.4萬人乘搭飛機返港，大部分均從內地循羅湖、落馬洲支線或深圳灣管制站回港，3個地方合共20.1萬港人入境。
距離下一個公眾假期元旦日還有今明兩日，部分打工仔或已結束聖誕節長假期昨日回港。昨日截至晚上9時，本港共有93.3萬人次出入境，在51.9萬入境人次當中，有38.5萬為香港居民，佔整體74%。
昨晚在深圳福田口岸前往落馬洲返港的市民人潮不減，截至9時共有6.4萬港人回港，有回港市民感覺沒一般周日擠擁、比較暢順。本港另一個鐵路接駁關口羅湖，下午亦漸漸開始出現人潮，截至9時共有7.6萬港人回港。西九龍高鐵站昨亦有近3.3萬人次香港居民、2.1萬人次內地旅客和約二千名其他旅客入境。
至於內地一方前日開始有地鐵接駁的深圳灣管制站，昨晚截至9時共有6萬港人和逾1.2萬名內地旅客入境。
專家料下月中進入流感高峰期
港人外遊期間或許感染傳染病，然後把病毒傳入本港。中大呼吸系統科講座教授許樹昌在一個電視節目稱，港人熱門旅遊目的地日本、內地、新加坡和台灣都已爆發H1N1流感，不排除回港時會傳入病毒，估計較大機會下月中進入流感高峰期。他提到，如果流感主流病毒株有所轉換，或延長高峰期的時間，又稱另一影響因素是市民戴口罩的意識，提醒家長盡快帶幼童接種流感疫苗。
不過，許樹昌指近期新冠病毒升勢不及流感，加上社區仍有一定的混合免疫保護，相信短期內不會出現大爆發和「雙疫夾擊」。