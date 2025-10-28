禮品卡洗黑錢400萬 10人落網 家長助17歲兒收酬被捕

科技發達雖令資訊更易接觸，但亦增加青少年誤墮陷阱的風險，稍一不慎甚至淪為犯罪工具。警方調查發現，有犯罪集團利用青少年「搵快錢」心態，誘使他們將他人銀行卡綁在手機上，再到便利店量購買充值禮品卡，協助清洗黑錢。警方早前採取行動，拘捕10人，部分為學生，亦有家長涉案被捕，涉及已清洗的黑錢達400萬元。
警方昨交代案情指，一名當時17歲男子8月初於屯門區多間便利店購入大量禮品卡，警員接報到場在其身上搜出25部電話，發現電話綁有不屬於該名青年的銀行卡，以及46張新買App Store禮品卡，於是將他拘捕。經調查及情報收集後，發現該名被捕青年曾招募另外5名16至25歲青年當「車手」，協助清洗黑錢。初步調查顯示，他們於5至8月期間，涉購入逾千張App Store及Globalcash「全球付」禮品卡，涉及已清洗的黑錢達400萬元。
二手電話舖店東職員被捕
警方相信，犯罪集團先寄出大量手提電話予任「車手」的青少年團夥，再指示他們在手機內綁上存有來歷不明款項的內地銀行卡。「車手」其後則分別去多間便利店購買並充值大量禮品卡，再將上面的兌換碼以電話訊息發送給內地犯罪集團，同時將實體禮品卡交到一間二手電話舖。警方相信該舖為內地犯罪集團接應。初步調查發現，這批「車手」可從中獲得可觀報酬，約為清洗金額的2%。另外警方亦於旺角一間二手電話舖拘捕兩名男子，分別為店舖負責人及職員，涉收集犯罪團夥實體禮品卡及單據，並在店內檢取39張禮品卡及14部電話。
警方表示，整個行動拘捕9男1女，年齡介乎16歲至61歲，涉串謀洗黑錢，合共檢獲54部電話和108張禮品卡。被捕人報稱從事電話買賣、司機、清潔工人，亦有部分為學生。其中一名被捕人於犯案時為17歲的中學生，經調查後更發現，其中兩名家長疑曾有協助兒子收取估計過萬元非法報酬，亦涉嫌協助洗黑錢被捕。警方重申洗黑錢為嚴重罪行，籲青少年及家長提高警覺，若家長發現子女有不明來歷的金錢 ，應要主動了解及介入。