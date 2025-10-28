禮品卡洗黑錢400萬 10人落網 家長助17歲兒收酬被捕

科技發達雖令資訊更易接觸，但亦增加青少年誤墮陷阱的風險，稍一不慎甚至淪為犯罪工具。警方調查發現，有犯罪集團利用青少年「搵快錢」心態，誘使他們將他人銀行卡綁在手機上，再到便利店量購買充值禮品卡，協助清洗黑錢。警方早前採取行動，拘捕10人，部分為學生，亦有家長涉案被捕，涉及已清洗的黑錢達400萬元。

警方昨交代案情指，一名當時17歲男子8月初於屯門區多間便利店購入大量禮品卡，警員接報到場在其身上搜出25部電話，發現電話綁有不屬於該名青年的銀行卡，以及46張新買App Store禮品卡，於是將他拘捕。經調查及情報收集後，發現該名被捕青年曾招募另外5名16至25歲青年當「車手」，協助清洗黑錢。初步調查顯示，他們於5至8月期間，涉購入逾千張App Store及Globalcash「全球付」禮品卡，涉及已清洗的黑錢達400萬元。