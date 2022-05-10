禮節拜訪｜馬不停蹄走訪 李家超拜會4中央駐港機構

特首當選人李家超選舉翌日，馬不停蹄連走七場，早上與特首林鄭月娥會面後，隨即拜訪終審法院首席法官張舉能及立法會主席梁君彥；下午拜會4個中央駐港機構，即中聯辦、國家安全公署、外交部駐港特派員公署及駐港部隊。訪中聯辦時，主任駱惠寧親自外出迎接，雙方以碰臂打招呼。駱惠寧指，李家超高票當選，既是選委們的鄭重選擇，也是市民意願的集中體現。

李家超下午3時到中聯辦與主任駱惠寧會面，6名副主任陳冬、盧新寧、譚鐵牛、羅永綱、何靖、尹宗華和秘書長王松苗亦有參與。駱惠寧表示，「這次選舉依法依規、公平公正，香港社會廣泛參與，讓廣大市民再次感受到了新選制的進步性優越性，向世人再次展現了香港特色民主發展道路的正確與光明前景。」他又指，香港正處於從「由亂到治」走向「由治及興」的關鍵時期。國家「十四五」規劃綱要賦予了香港重要功能定位。只要新一屆香港特別行政區政府和社會各界人士把握好歷史機遇，發揮好自身優勢，就一定能够實現更大作為，創造新的輝煌。

會面約半小時後，李家超隨即轉到銅鑼灣的國安公署總部，拜訪約半小時，與國家安全公署署長鄭雁雄，公署班子成員李江舟、孫青野、馬寅明會面。鄭雁雄祝賀李家超高票當選香港特別行政區第六任行政長官人選，並指香港新選舉制度下的3場選舉均取得成功，有效踐行了「愛國者治港」原則，為香港良政善治帶來了新的氣象。相信新一任行政長官和特區政府一定能帶領香港社會各界譜寫出「一國兩制」新的篇章。

李家超其後到外交部駐港公署，與公署特派員劉光源會面，副特派員楊義瑞、潘雲東和方建明亦同場。劉光源表示，相信新一屆特區政府一定能够團結帶領各界人士，在新的發展起點上，開創香港良政善治新局面。

李家超昨最後一站前往解放軍駐港部隊總部，與駐港部隊司令員彭京堂少將，以及政治委員賴如鑫海軍少將會面。

另外，中午與立法會主席梁君彥會面，梁君彥指，立法會將全力配合交接工作，雙方仔細討論到如何加深行政立法關係。