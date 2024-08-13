秀茂坪塌天秤3死地盤爆欠薪　逾30釘板工突被解僱追薪逾400萬 (更新)

秀茂坪安禧街一地盤今早(13日)有工人聚集追討欠薪，部分工人坐在地上抗議。警員到場了解事件，並勸喻工人離開地盤出入口，以免影響地盤運作。現場消息指，地盤是2022年發生天秤倒塌導致3死6傷的安達臣道房協地盤，現已正式名為安禧街21號。

工人代表楊女士表示，地盤大判為「精進」，他們由二判聘請，涉及約30名釘板及拆板工人。他們今早到地盤開工，但突被「鎖卡」無法進入地盤，方始被即時解僱，但聘用他們的二判事前並無通知，當中有工人早至4月及5月份仍未出糧，而今日抗議的30名釘板工人，他們7月及8月份的薪金仍未支取，估計涉及金額達300至400萬元，有關數目仍未計算之前4及5月份的欠薪。

香港建造業總工會指，今早(13日)接到工友來電，指有逾30名釘板工人突被解僱，向判頭追討逾400萬元薪金。總工會權益主任正協助工友，並密切留意事態發展。

精進：終止分判商合約 妥善處理薪金安排

精進建築回應查詢時指，今早(13日)安達臣道房協地盤發生短暫勞資糾紛，事緣相關釘板工程分判商因施工緩慢質量欠佳及拖欠工人工資，為免延誤工程進度，精進決定終止與分判商的合約，事前已經通知該分判商，亦知會了勞工處。

發言人表示，一直有按照工程進度準時付款。為確保工友取得工資，已按法例要求，於早前經由勞工處向工友直接支付本年4月至6月工資，並將繼續妥善處理後續分判商員工的薪金安排。公司已與新的分判商達成協議，會盡力達致無縫交接，追趕工程項目進度。