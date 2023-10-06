秀茂坪天主教小學爆上呼吸道感染　涉25學童

秀茂坪天主教小學爆發上呼吸道感染，涉及16名男學生及9名女學生，年齡介乎8至11歲。他們自上月25日起先後出現病徵，當中5人已求診，均無須入院。全部病人情況穩定。

衞生防護中心已向該小學提供預防上呼吸道感染的建議，包括建議該校清潔消毒、適當開啓窗戶以保持良好通風和將染病學生與其他學生適當分隔等，該校正接受醫學監察。