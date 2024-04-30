秀茂坪院舍職員稱代儲蓄　騙院友交出財物涉款60萬　兩人被捕

秀茂坪一間院舍職員涉嫌騙院友財產，二人被捕。
警方表示，上月（29日）接獲一機構報案，指旗下於秀茂坪區一間院舍的兩名前職員，涉嫌以欺騙手段取去多名院友的銀行提款卡及現金。秀茂坪警區重案組第一隊經深入調查後，於本月5日及29日，分別於屯門區及觀塘區，拘捕一名54歲男子及一名40歲女子，兩人涉嫌於2018年至2024年間詐騙6名院友，年齡介乎45歲至56歲，涉款超過60萬元。
佯裝協助管理儲蓄騙財
警方調查顯示，被捕男子涉嫌獲取院友信任後，以代為協助管理儲蓄為由，誘使院友交出銀行提款卡及現金。其後，女疑犯於涉案男子被捕後，企圖阻止其他院友報案。
二人於觀塘裁判法院提堂
被捕男子被暫控一項「盜竊」罪，被捕女子則被暫控一項「企圖妨礙司法公正」罪，案件分別已於（8日）及今日（30日）在觀塘裁判法院提堂，並押後至7月2日再訊。
最高分別可判囚10年及14年
警方重申，於任何形式的詐騙行為持零容忍態度，並將繼續加強打擊犯罪的力度。警方呼籲任何對此案有知情者應及時向警方提供信息。「盜竊」及「詐騙」為嚴重罪行，最高分別可判處監禁10年及14年，而「妨礙司法公正」同樣被視為嚴重犯罪。市民切勿以身試法，並應對任何可疑情況保持警覺，積極向警方報告。