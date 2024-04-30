秀茂坪院舍職員稱代儲蓄　騙院友交出財物涉款60萬　兩人被捕

秀茂坪一間院舍職員涉嫌騙院友財產，二人被捕。

警方表示，上月（29日）接獲一機構報案，指旗下於秀茂坪區一間院舍的兩名前職員，涉嫌以欺騙手段取去多名院友的銀行提款卡及現金。秀茂坪警區重案組第一隊經深入調查後，於本月5日及29日，分別於屯門區及觀塘區，拘捕一名54歲男子及一名40歲女子，兩人涉嫌於2018年至2024年間詐騙6名院友，年齡介乎45歲至56歲，涉款超過60萬元。

佯裝協助管理儲蓄騙財

警方調查顯示，被捕男子涉嫌獲取院友信任後，以代為協助管理儲蓄為由，誘使院友交出銀行提款卡及現金。其後，女疑犯於涉案男子被捕後，企圖阻止其他院友報案。