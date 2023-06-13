私人參建居屋｜「樂建居」選址柴灣東涌兩地皮 以市價六五折出售

政府在《施政報告》提出重啟私人參建資助房屋計劃，邀請發展商興建居屋，以及在私人土地上興建居屋。房屋局長何永賢今日（13日）公布私人參建資助房屋先導計劃的細節，新計劃命名為「樂建居」 ，兩個招標用地分別是東涌122區及柴灣祥民道，至少7成單位實用面積不低於約375呎，而先導計劃中的指定折扣率則為市價的六五折出售。

發展商可微調買家資格 但須獲房屋局局長批准

何永賢指，事先訂明採用市價35%的固定折扣率，即65折發售。地價方面，補地價是市價三分之一。單位面積需「封底」，實用面積不得低於 26 平方米，即約280平方呎，單位數目設下限，「唔希望全部大單位」 ，最少70%單位的實用面積需須34.8平方米，即約375平方呎。她強調政府不會回購未售單位，另一保障是發展商需僱用獨立檢查人士進行最後驗收工作。

至於買家資格及轉讓限制跟隨居屋準則，倘發展商在私人土地參與計劃，發展商可微調買家資格，但須獲房屋局局長批准。當局亦會「鼓勵發展商用方法令樓盤吸引力更高」，預料將以非清水樓形式推售，質素將較現有居屋高。