私人參建資助出售房觸礁 柴灣「樂建居」流標 僅收一份標書

政府去年6月公布私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」，讓私人發展商參與發展資助出售單位，並推出位於柴灣的用地，截至上周五接獲一封標書。政府昨公布，因地價標金未達到政府就該用地所定的底價，故標書不獲接納。投標者為安保工程控股有限公司。

地政總署表示，政府按既定機制在市場上公開出售該用地。如沒有任何標價達到政府專業估價師所評估的底價，政府不會出售該土地。這是為了保障公帑。底價會在截標當日訂定，以便考慮最新的市場情況。政府不會就投標者出價的考慮作出揣測；出價往往視乎種種因素，例如投標者如何評估用地的吸引力和市場情況，以及其企業情況及發展策略等。