私人參建資助出售房觸礁 柴灣「樂建居」流標 僅收一份標書

政府去年6月公布私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」，讓私人發展商參與發展資助出售單位，並推出位於柴灣的用地，截至上周五接獲一封標書。政府昨公布，因地價標金未達到政府就該用地所定的底價，故標書不獲接納。投標者為安保工程控股有限公司。
地政總署表示，政府按既定機制在市場上公開出售該用地。如沒有任何標價達到政府專業估價師所評估的底價，政府不會出售該土地。這是為了保障公帑。底價會在截標當日訂定，以便考慮最新的市場情況。政府不會就投標者出價的考慮作出揣測；出價往往視乎種種因素，例如投標者如何評估用地的吸引力和市場情況，以及其企業情況及發展策略等。
項目位於柴灣祥民道，地盤面積約5,213平方米。發展商須提供不少於700個住宅單位，單位實用面積不少於280平方呎，七成單位不得少於375方呎，並以市價六五折出售予合資格人士。另須平整地盤興建有蓋行人通道至柴灣港鐵站。
招國偉：未來適當調整發展參數和折扣率
泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚向本報表示，政府早前推出的位於沙田小瀝源的地皮反應不俗，故認為市況非很差。他建議使用雙信封制的入標制度，一個信封讓發展商建議一個市場價格，另一個信封則是一口價的地價；讓政府從中取平衡。公屋聯會總幹事招國偉指，相信受到現時樓市下跌，市場氣氛轉趨審慎影響，但認為私人參建資助房屋的方向仍值得支持，因可進一步豐富房屋階梯。他建議在未來項目發展參數以及折扣率方面，可按市場需要作適當調整。目前餘下兩幅建議用地，應審慎研究，適時才推出，避免再流標。