私家車屯門公路逆線3.1公里 3車相撞 52歲女司機被捕

一名被通緝的女司機昨近中午時分，駕駛行車證已過期的私家車在西九龍走廊行駛時被巡警發現，疑逃避警方追截期間，私家車加速往新界方向，並在象鼻山路突掉頭逆線行駛，險象環生，終在油柑頭濾水廠對開與另外兩車相撞始停下，事件致3車相撞3人受傷。
網上有多段車cam片拍下事發情況，其中一條片拍得一輛銀色私家車突在象鼻山路掉頭，再逆線行駛。西九龍總區交通部(執行及管制組)總督察何雋軒指，西九龍總區交通部在西九龍走廊往新界方向巡邏期間，駛至近南昌邨時，自動車牌識別系統發現一輛私家車的行車證過期，於是要求司機停車，但對方未有理會，並高速往新界方向行駛。警方尾隨其後，並聯絡同袍在相關道路出入口作支援。
涉案車輛沿西九龍走廊、荃灣道等飛馳9公里，在象鼻山路掉頭逆線再入屯門公路3.1公里，駛至油柑頭濾水廠附近先與一輛白色私家車相撞，白色私家車捱撞再剷向左邊石壆；涉瘋狂駕駛私家車則再與中線深色相撞始停下。3車嚴重損毀，而上址一帶交通一度出現長龍。
涉事3車均沒乘客，3車司機均受傷，其中33歲男司機一度被困由消防救出。肇事私家車女司機(52歲)，涉狂亂駕駛、擅取交通工具等，拒絕提供血液樣本酒精及藥物測試等罪名。警方未在車上發現毒品及違禁品，女司機則因販毒正被通緝，另外亦涉行使虛假文書等罪名。警方正聯絡肇事車主助調查，暫未知她如何取得涉事車輛，案件交由荃灣重案組跟進。