私家車屯門公路逆線3.1公里 3車相撞 52歲女司機被捕

白色私家車(箭咀)被撞至衝向石壆。銀色私家車再撞到另一深色私家車。

一名被通緝的女司機昨近中午時分，駕駛行車證已過期的私家車在西九龍走廊行駛時被巡警發現，疑逃避警方追截期間，私家車加速往新界方向，並在象鼻山路突掉頭逆線行駛，險象環生，終在油柑頭濾水廠對開與另外兩車相撞始停下，事件致3車相撞3人受傷。

網上有多段車cam片拍下事發情況，其中一條片拍得一輛銀色私家車突在象鼻山路掉頭，再逆線行駛。西九龍總區交通部(執行及管制組)總督察何雋軒指，西九龍總區交通部在西九龍走廊往新界方向巡邏期間，駛至近南昌邨時，自動車牌識別系統發現一輛私家車的行車證過期，於是要求司機停車，但對方未有理會，並高速往新界方向行駛。警方尾隨其後，並聯絡同袍在相關道路出入口作支援。