私家車貨Van「考街場」輪候期減至240日　小瀝源駕駛學校只考丙部需等332日

本港運輸署駕駛考試的路試排期輪候時間愈來愈長，運輸署表示去年底已完成最新一輪考牌主任招聘，各類駕駛考試輪候時間已有所減少，加上去年已安排考牌主任在周六額外工作以增加考試時段，俗稱「考街場」的非指定駕駛學校私家車和輕型貨車(貨Van)合併試輪候時間，已從去年初高峰期的超過300日，縮短至現時約240日。

今年料舉行6.1萬次私家車考試

至於指定駕駛學校，運輸署回覆立法會特別財委會書面提問指，在元朗駕駛學校、小瀝源駕駛學校和鴨脷洲駕駛學校的私家車合併試，截至去年12月31日需要輪候分別298、296和278日；輕型貨車在元朗駕駛學校的輪候時間更長達305日，小瀝源和鴨脷洲駕駛學校則分別為295日和278日。