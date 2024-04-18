私家車貨Van「考街場」輪候期減至240日　小瀝源駕駛學校只考丙部需等332日

本港運輸署駕駛考試的路試排期輪候時間愈來愈長，運輸署表示去年底已完成最新一輪考牌主任招聘，各類駕駛考試輪候時間已有所減少，加上去年已安排考牌主任在周六額外工作以增加考試時段，俗稱「考街場」的非指定駕駛學校私家車和輕型貨車(貨Van)合併試輪候時間，已從去年初高峰期的超過300日，縮短至現時約240日。
今年料舉行6.1萬次私家車考試
至於指定駕駛學校，運輸署回覆立法會特別財委會書面提問指，在元朗駕駛學校、小瀝源駕駛學校和鴨脷洲駕駛學校的私家車合併試，截至去年12月31日需要輪候分別298、296和278日；輕型貨車在元朗駕駛學校的輪候時間更長達305日，小瀝源和鴨脷洲駕駛學校則分別為295日和278日。
不過，考生若只應考丙部路試，私家車和輕型貨車在該3間駕駛學校要輪候的日數，分別為元朗257日、小瀝源332日、鴨脷洲313日。運輸署預計，今年會安排6.1萬次私家車合併、乙部和丙部試，以及6.45萬次輕型貨車合併、乙部和丙部試，兩者均比去年已舉行的次數多約一成，惟強調實際考試次數會受天氣、交通意外或考生缺席等影響。
職員周六OT涉220萬元開支
運輸署表示，會繼續透過全面採用電子駕駛考試表格，善用所節省的時間提供每月約190個額外路試名額，用於快期駕駛考試。就部分職員在周六額外工作，署方指上年度首11個月相關逾時工作時數約為10,300小時，涉及員工開支約為220萬元。