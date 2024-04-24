私家醫生認易服扮女生闖佛教大雄中學 判感化1年

36歲私家醫生廖許延去年11月涉嫌穿著夏季白色女生的校服，闖入長沙灣佛教大雄中學，期間被老師發現後逃去，其後被捕。被告早前承認一項遊蕩導致他人擔心罪，在西九龍裁判法院被判處12個月感化令。辯方引述感化官報告指報告正面，被告無案底、重犯機會低，今次得到很大教訓，希望法庭接納報告建議判處感化令。
已受教訓重犯機會低
法官在判刑時指本案控罪嚴重，足以判監，但考慮到被告背景良好，認罪顯示悔意，被告亦有家人支持及得到相當大教訓，值得給予機會，感化令屬合適判刑。被告期間須遵守感化官指示，如果感化官指示參加小組計劃或接受心理治療等，被告亦須依從。
36歲被告任職醫生，他承認於去年11月20日在長沙灣佛教大雄中學遊蕩，導致他人合理地擔心本身的安全或利益。案發當日，一名女教師在午飯時間看見作「女學生」打扮的被告走往2樓，於是上前截停被告並詢問。被告被追問是來自哪一班時，跑下樓梯並逃離學校，向蘇屋邨方向逃去，女教師發現被告聲音低沉，體形類似男性，故向校長報告事件，校方報警處理。調查發現，被告在案發前先駕駛私家車到蘇屋邨停車場，下車時穿戴假髮、眼鏡、口罩及女生校服，並以此裝扮進入學校正門，同日晚上被告在住所停車場被捕，警方在其車上檢獲案發時的服飾，以及4套不同學校的校服。
案件編號：WKCC5001/2023