私家醫生認易服扮女生闖佛教大雄中學 判感化1年

36歲私家醫生廖許延去年11月涉嫌穿著夏季白色女生的校服，闖入長沙灣佛教大雄中學，期間被老師發現後逃去，其後被捕。被告早前承認一項遊蕩導致他人擔心罪，在西九龍裁判法院被判處12個月感化令。辯方引述感化官報告指報告正面，被告無案底、重犯機會低，今次得到很大教訓，希望法庭接納報告建議判處感化令。

已受教訓重犯機會低

法官在判刑時指本案控罪嚴重，足以判監，但考慮到被告背景良好，認罪顯示悔意，被告亦有家人支持及得到相當大教訓，值得給予機會，感化令屬合適判刑。被告期間須遵守感化官指示，如果感化官指示參加小組計劃或接受心理治療等，被告亦須依從。