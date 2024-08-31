私煙傳單「攻陷」元州邨　議員倡設有賞熱線舉報

野草燒不盡，海關今年5月搗破深水埗元州邨公屋私煙倉庫，邨內私煙活動卻未剷除。深水埗區議員陳偉明表示，區內公共屋邨大門常有人投置私煙傳單，由約一周兩次至每月一次不等，近日元州邨更連續兩日被投傳單，令居民憂慮屋邨治安。立法會議員陳凱欣建議，可設立有賞的舉報熱線增加投訴誘因，又稱徵稅執法的懲罰之路有極限，長遠應教育市民戒煙。 記者︰曾偉龍 港府今年2月增加煙草稅後，煙價達每包約100元，私人市場活躍，衞生署控煙酒辦公室及其他部門加強打擊，更深入公共屋邨執法，香港海關今年5月便在深水埗元州邨搗破3個私煙儲存倉庫，檢獲7,000支懷疑私煙。

連續兩天「洗樓」居民憂屋邨治安 掃蕩之後，深水埗區議員陳偉明表示，不清楚邨內私煙倉是否已杜絕，但元州邨私煙宣傳仍然猖獗，連月都有居民投訴收到私煙傳單，由約一周兩次至每月一次不等，近日元州邨兩座樓各有數層住戶先後兩天內被私煙傳單「洗樓」，大門被夾放私煙傳單，令住戶憂慮屋邨治安，「係咪有閒雜人出入」，區內蘇屋邨、白田邨、幸福邨及海麗邨等住戶均收到私煙傳單。 陳偉明向《am730》提供元州邨住戶今年3月、5月和8月收到的私煙傳單，居民近月收到的私煙傳單設計更為精美，更有文案介紹不同私煙牌子的口味，吸引煙民購買。陳偉明表示，公共屋邨門禁寬鬆，加上舉證困難，當場逮捕不容易，令公屋派私煙傳單禁之不絕，建議公屋大廈增加流動閉路電視和加強門禁，增加阻嚇力。

林哲玄：有空間做得更好 陳凱欣：懲罰效力有限 立法會衞生事務委員會副主席林哲玄接受《am730》查詢時指，公屋派傳單宣傳私煙已不算隱蔽，政府部門有空間做得更好，但傳統公屋設計容易讓外人出入，執法有困難，難單依靠海關執法，房署和居民亦應攜手合作，「市民都可以幫到手，將傳單交畀海關」。 立法會衞生事務委員會主席陳凱欣向《am730》表示，私煙問題加劇是加煙草稅的引伸問題，未來趨勢是網上交易私煙，將比現時打擊公屋派私煙傳單更難，加上年輕人可合法地北上吸煙或帶最多19支煙回港，令加煙稅阻吸煙的效果打折扣，且損失稅收。她建議，可考慮設立有賞的舉報熱線，增加舉報誘因。她又補充，現時徵稅和執法的懲罰手段有限制，「（稅）好難一直加落去」，應該識別家庭有吸煙者的高危青少年，集中資源教育新一代遠離煙草和戒煙。

衞生署回覆《am730》表示，由去年1月至今年7月，控煙酒辦共接獲約約3,770宗涉及派發吸煙產品廣告的投訴，並就此發出共124張傳票及43封警告信，又移除逾2,130個載有吸煙產品廣告的網頁、社群媒體帳號或貼文。根據署方紀錄，由2021年至今，有14名人涉及派發吸煙產品廣告被定罪，最高判罰款8,000元。衞生署又指，派發吸煙產品廣告問題複雜，牽涉來源不明的懷疑未完稅吸煙產品，以及於屋邨治安及管理問題，控煙酒辦已與警方和房屋署建立合作機制，未來會繼續加強與各相關部門的合作，而政府相關部門自今年1月起在多個公共屋邨進行近200次聯合行動或宣傳活動。

房署指可阻無登記訪客進入公屋 房屋署回覆《am730》則指，沒有備存屋邨內涉及私煙宣傳單張的投訴資料，而去年8月至今年7月間，屋邨內涉及私煙的違規並已被定罪的個案為4宗，較去年同期的11宗為低。房署又指，屋邨辦事處職員及保安員若發現有人派發私煙宣傳單張，會即時通報相關政府部門，而公共屋邨住宅大樓各主要出入口均設廿四小時閉路電視系統監察的保安閘門，訪客進入亦必須登記。