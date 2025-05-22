私營醫療機構條例周五刊憲 未註冊機構將禁用「醫療」指定名稱

政府以「先訂立、後審議」方式實施診所及小型執業診所規管制度，有關《私營醫療機構條例》的生效日期公告將於周五刊憲，並於下星期三在立法會省覽。當局10月13日起接受診所牌照申請，以及小型執業診所提交發出豁免書的要求，預計接受申請後一年正式生效，屆時營辦診所必須領有牌照，並遵守《私營醫療機構條例》以及有關實務守則。

署理醫務衛生局長李夏茵在立法會大會指，針對社會關注不法分子使用具誤導的名稱或描述，令公眾以為有關處所提供醫療服務，政府計劃於診所牌照及小型執業診所豁免書生效後，進一步實施《條例》第92條，禁止非獲准機構(即並非持牌醫院/日間醫療中心/診所，或獲發豁免書的小型執業診所)的處所使用指明的名稱或描述，務求加強規管。