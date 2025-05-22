私營醫療機構條例周五刊憲 未註冊機構將禁用「醫療」指定名稱

政府以「先訂立、後審議」方式實施診所及小型執業診所規管制度，有關《私營醫療機構條例》的生效日期公告將於周五刊憲，並於下星期三在立法會省覽。當局10月13日起接受診所牌照申請，以及小型執業診所提交發出豁免書的要求，預計接受申請後一年正式生效，屆時營辦診所必須領有牌照，並遵守《私營醫療機構條例》以及有關實務守則。
署理醫務衛生局長李夏茵在立法會大會指，針對社會關注不法分子使用具誤導的名稱或描述，令公眾以為有關處所提供醫療服務，政府計劃於診所牌照及小型執業診所豁免書生效後，進一步實施《條例》第92條，禁止非獲准機構(即並非持牌醫院/日間醫療中心/診所，或獲發豁免書的小型執業診所)的處所使用指明的名稱或描述，務求加強規管。
不多於五名註冊醫生或牙醫的小型執業診所，營辦人亦必須向衛生署長要求發出豁免書，才可以繼續營運。一旦持牌診所結業，需要預先通知衛生署長。當局指，衛生署已根據私營醫療機構規管標準諮詢委員會的建議，制訂營辦診所在房舍、人手及設備等要求。
昨日立法會上有議員關注到，提供疫苗接種的仁滙醫務集團懷疑結業，有大量市民因預繳疫苗套餐而受影響，議員要求政府加強規管醫療服務預繳式消費服務。李夏茵說，預繳式消費宜按不同類型醫療服務規管，解釋有私營機構或醫院會提供預繳式癌病電療服務，設冷靜期可能影響醫療最佳時間。