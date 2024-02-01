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2024-02-01 04:30:26
日報

私隱公署主動查「世界幣」涉違規收集市民虹膜信息 專家提醒風險如失指紋認證

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私隱公署主動查「世界幣」涉違規收集市民虹膜信息 專家提醒風險如失指紋認證

繼點餐手機應用程式被揭收集顧客資料，用於用戶追蹤及直接促銷後，私隱專員公署再有新發現。公署表示加密貨幣項目「世界幣」(World Coin)在香港的運作涉及嚴重的個人資料私隱風險，違規收集市民虹膜生物辨識資料，可能違反私隱條例規定；公署早前持法庭手令，進入6個處所調查。私隱專員公署呼籲市民就Worldcoin項目提高警惕，切勿隨便提供生物辨識個人資料。

世界幣 私隱

有「世界幣」營運點沒有營業。

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部分營運點可收集虹膜資料。(鍾式明攝)

「世界幣」要求參加者透過他們在不同營運點的虹膜掃描裝置，掃描虹膜信息註冊，從而免費取得虛擬貨幣。私隱公署刑事調查組署理高級個人資料主任盧迪凡指，「虹膜信息是生物辨識資料的一種，是獨一無二和不能改變」，可被視為敏感的個人資料，一旦外洩會有嚴重後果。署方關注世界幣在香港的運作涉及嚴重的個人資料私隱風險，並相信有關機構收集及處理敏感的個人資料的情況，可能涉違反《個人資料(私隱)條例》的規定。

盧迪凡又指，署方至今雖未收到相關投訴，但為保障市民個人資料和私隱，已依據程序主動調查。其中香港有多少人參與「世界幣」項目是調查方向之一，而人員早前持法庭手令，進入6個分別位於油麻地、觀塘、灣仔、數碼港、中環及銅鑼灣的處所進行調查；強調沒有權利禁止6個處所營運。盧迪凡呼籲市民小心保護敏感的個人資料，切勿輕易參與收集敏感個人資料的活動，並應考慮機構收集資料的合法性、收集資料的程度、目的、用途、保留期限和安全措施等。

私隱 方保僑

方保僑：虹膜幾乎沒法改變。

虹膜認證用於出入銀行金庫

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，虹膜認證目前常用於銀行金庫、資料中心等重要場所的出入閘門，而世界幣用作電子錢包識別系統則較為少見；他估計，世界幣在收集數據時沒有清楚說明數據用途、收集目的、數據保存期限等細節，續而觸犯相關私隱條例。

方保僑提醒，虹膜與人臉不同，幾乎沒法改變，因此更加重要，「虹膜其實同指紋、人臉喺風險上無大分別」。方續指，隨科技進步，虹膜未來或能用作生物辨識資料連接個人網上銀行帳戶，不法之徒若成功盜取虹膜數據，則可登入帳號提款。據相關資料，虹膜為眼睛角膜後方包覆於瞳孔外的有色、環狀部分；每人都具有獨特的虹膜圖案且終生不會改變。

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