私隱公署主動查「世界幣」涉違規收集市民虹膜信息 專家提醒風險如失指紋認證

繼點餐手機應用程式被揭收集顧客資料，用於用戶追蹤及直接促銷後，私隱專員公署再有新發現。公署表示加密貨幣項目「世界幣」(World Coin)在香港的運作涉及嚴重的個人資料私隱風險，違規收集市民虹膜生物辨識資料，可能違反私隱條例規定；公署早前持法庭手令，進入6個處所調查。私隱專員公署呼籲市民就Worldcoin項目提高警惕，切勿隨便提供生物辨識個人資料。

「世界幣」要求參加者透過他們在不同營運點的虹膜掃描裝置，掃描虹膜信息註冊，從而免費取得虛擬貨幣。私隱公署刑事調查組署理高級個人資料主任盧迪凡指，「虹膜信息是生物辨識資料的一種，是獨一無二和不能改變」，可被視為敏感的個人資料，一旦外洩會有嚴重後果。署方關注世界幣在香港的運作涉及嚴重的個人資料私隱風險，並相信有關機構收集及處理敏感的個人資料的情況，可能涉違反《個人資料(私隱)條例》的規定。

盧迪凡又指，署方至今雖未收到相關投訴，但為保障市民個人資料和私隱，已依據程序主動調查。其中香港有多少人參與「世界幣」項目是調查方向之一，而人員早前持法庭手令，進入6個分別位於油麻地、觀塘、灣仔、數碼港、中環及銅鑼灣的處所進行調查；強調沒有權利禁止6個處所營運。盧迪凡呼籲市民小心保護敏感的個人資料，切勿輕易參與收集敏感個人資料的活動，並應考慮機構收集資料的合法性、收集資料的程度、目的、用途、保留期限和安全措施等。