私隱公署主動調查「Worldcoin世界幣」　涉違例收集市民虹膜生物辨識信息 (更新)

【17:20更新】 個人資料私隱專員公署今(31日)表示，「世界幣」項目(Worldcoin)涉違規收集市民生物個人資料，早前持法庭手令，進入6個分別位於油麻地、觀塘、灣仔、數碼港、中環及銅鑼灣的處所進行調查，指「世界幣」項目聲稱運用區塊鏈技術，構建全球適用的個人身分識別系統(WorldID)和全球通用的加密貨幣(Worldcoin)，當中「世界幣」的識別系統要求參加者需透過他們設置在不同地點的虹膜掃描裝置，掃描虹膜信息註冊，從而免費取得虛擬貨幣。公署認為當中涉及嚴重個人資料私隱風險。

公署：虹膜信息是獨一無二 外洩恐有嚴重後果

私隱公署刑事調查組署理高級個人資料主任盧迪凡指，虹膜信息是生物辨識資料的一種，是獨一無二和不能改變，可被視為敏感的個人資料，一旦外洩會有嚴重後果，惟關注到「世界幣」項目在香港的運作，認為當中涉及嚴重個人資料私隱風險，並相信有關機構收集和處理敏感個人資料方面，或違反私隱條例。

多少港人參與「世界幣」 屬調查方向

至於現時香港有多少人參與「世界幣」項目，公署表示將會是調查方向之一，雖然至今未收到相關投訴，但為保障市民個人資料和私隱，已依據程序主動對「世界幣」作出調查。