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2023-12-21 14:08:59

私隱公署揭4宗不當使用個人資料 廣華醫院經理轉發下屬病況至47人群組

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私隱專員公署今日(21日)發表調查報告，指4間機構不當保留及使用僱員個人資料。(蘇文傑攝)

私隱專員公署今日(21日)發表調查報告，指4間機構不當保留及使用僱員個人資料。(蘇文傑攝)

私隱專員公署今日(21)發表調查報告，指醫管局等4間機構不當保留及使用僱員個人資料，包括將員工的病況轉發到近50人的同部門通訊群組。公署調查後向4間機構發出執行通知、要求糾正。

廣華醫院一名前員工投訴，任職時曾先後兩次透過即時通訊軟件向部門經理請病假，並提及自己病況，該名經理將訊息轉發至一個有47名員工的通訊群組，投訴人不滿上司不必要地向同一部門其他員工披露其病況。私隱專員鍾麗玲說，上司轉發的兩則訊息都是「原汁原味」。

私隱專員公署今日(21日)發表調查報告，指4間機構不當保留及使用僱員個人資料。(蘇文傑攝) 私隱專員公署今日(21日)發表調查報告，指4間機構不當保留及使用僱員個人資料。(蘇文傑攝) 私隱專員公署今日(21日)發表調查報告，指4間機構不當保留及使用僱員個人資料。(蘇文傑攝) 私隱專員公署今日(21日)發表調查報告，指4間機構不當保留及使用僱員個人資料。(蘇文傑攝) 私隱專員公署今日(21日)發表調查報告，指4間機構不當保留及使用僱員個人資料。私隱專員鍾麗玲說調查後向4間機構發出執行通知、要求糾正。(蘇文傑攝) 私隱專員公署今日(21日)發表調查報告，指4間機構不當保留及使用僱員個人資料。私隱專員鍾麗玲說調查後向4間機構發出執行通知、要求糾正。(蘇文傑攝) 私隱專員公署今日(21日)發表調查報告，指4間機構不當保留及使用僱員個人資料。私隱專員鍾麗玲說調查後向4間機構發出執行通知、要求糾正。(蘇文傑攝)

公署發現醫管局收集投訴人的病假資料，明顯是為處理其病假申請和安排人手調配，但向群組轉發訊息則超出了原本使用資料的目的，而且未經投訴人同意，公署裁定醫管局明顯違反相關條例原則。公署向醫管局發出執行通知，要求制定政策，督導人員處理病假申請，須按「有需要知道原則」披露相關資料，加強培訓提升員工意識，並實施恆常監察。

另外3宗有關人力資源管理的投訴涉及3間機構， Christian Louboutin一名員工兩度提供醫生紙請假以及證明她應避免某類工作兩個月，上司未得同意下把醫生紙轉發至兩個工作群組，分別有1410名成員。

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星娛樂在僱員離職後 仍用其資料作網上銀行用途

另一個案涉及星娛樂前會計員工，他是公司網上銀行帳戶使用者之一，離職後仍不時收到銀行手機短訊，多次要求星娛樂跟進但沒有下文。

雁月中醫綜合中心一名前員工一直收不到僱主填報的報稅表，後來發現報稅表填錯了舊住址，副本亦寄到舊住址，調查發現雁月沒將更新的資料交給負責填寫報稅表的秘書公司，公署指投訴人的個人資料或落入不明人士手中。

 

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