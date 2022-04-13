私隱公署檢視10社交媒體 收集個人資料達19種全可追蹤用戶

個人資料私隱專員公署檢視10個港人最常用社交媒體(下稱「社媒」)，發現收集個人資料的種類繁多，達12至19種，而全部都可追蹤用戶位置，又會將用戶資料轉移到其附屬公司。整體評分以YouTube最高，LINE最低；當中LINE沒有提供雙重認證功能，個人資料保留政策亦不夠清晰。而WeChat是檢視的即時通訊軟件中，唯一未有在用戶傳送訊息時設端對端加密。

私隱公署去年11至12月檢視多個社媒，透過登記帳戶檢視其功能、私隱設定及私隱政策，並就社媒私隱版面的易用程度評分(見表)。發現Facebook、Facebook Messenger和Instagram收集用戶個人資料最多、達19種，而YouTube則最少(12種)。相關社媒均列明集個人資料的目的及會將用戶資料轉移到其附屬公司。

除LINE外，其他社媒有清晰的個人資料保留政策，提及用戶資料會一直保存至帳戶被刪除，資料包括所提供的個人資料、瀏覽或互動資訊等。

被檢視的社媒，當中5個兼有即時通訊功能，而WeChat唯一未有在用戶傳送訊息時設端對端加密。在預設私隱設定，Skype和YouTube均預設將用戶的年齡及電話號碼隱藏，而其他則預設公開用戶的年齡、位置、電郵地址或電話號碼等個人資料。大部分會儲存用戶信用卡的資料，而LinkedIn、Skype及YouTube會將用戶交易流程轉到另一付款應用程式交易。

私隱專員鍾麗玲建議，用戶在註冊帳戶前開設專用的電郵帳戶，只提供必須的個人資料，將個人資料隱藏設置最高私隱權限，毋須使用位置追蹤功能就關閉，社媒營運者亦要避免收集過多用戶資料。

WeChat回應指已使用高階加密標準技術，保護數據傳輸中的安全及保密，而用戶刪除帳戶時，其系統會在特定情況下要求用戶在登錄時做雙重認證。