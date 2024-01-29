私隱公署發現10間餐廳應用程式　可追蹤客戶交易紀錄作直接促銷

私隱專員公署今日發表《電子點餐的私隱關注》報告，發現實測的10間餐廳，會追蹤用戶喜好、交易紀錄等資料，並在收集個人資料聲明中，表示擬將資料用作直接促銷。
私隱專員公署於去年11月至本月實測60間餐廳，當中10間提供手機應用程式點餐，包括大家樂、大快活、元氣壽司、肯德基、麥當勞、沙嗲王、星巴克、譚仔三哥米線、譚仔雲南米線及吉野家，均可以使用顧客資料，追蹤顧客於手機應用程式內的活動，包括裝置資料、交易紀錄、位置資料、喜好及行為、活動紀錄等。
公署亦發現，10間餐廳均在收集個人資料聲明中，表示擬將顧客個人資料用作直接促銷，其中9間在註冊中提供選項，顧客可選擇是否同意接收推廣訊息或促銷資訊，當中7間預設為同意。
個人資料私隱專員鍾麗玲表示，電子點餐愈來愈普遍，顧客於餐廳使用手機應用程式或二維碼點餐，應仔細考慮是否需要提供個人資料，或下載有關應用程式。公署提醒，即使以訪客身份點餐亦有機會被收集個人資料及進行用戶追蹤，個人資料有可能用作直接促銷用途，或會令儲存於手機的個人資料被查閱。至於掃瞄二維碼點餐，雖然一般不會收集個人資料及用戶追蹤，但一旦掃瞄被竄改的二維碼，可能會進入假網站，或在顧客設備下載惡意軟件，令儲存的個人資料有外泄風險。
另外，私隱專員公署去年接獲157宗個人資料外洩事故通報，創歷年新高。當中48宗來自公營機構、109宗來自私營機構，較2022年的105宗大幅增加近50%。公署指事故涉及黑客入侵、遺失文件或便攜代裝置、經電郵、郵遞或傳真意外披露個人資料等。公署亦提到，涉及黑客入侵的資料外洩事故由2022年的29宗，大幅增加逾1倍至64宗。
去年接獲756宗「起底」個案
公署表示在去年接獲逾3,500宗投訴個案，較2022年下跌約7%，近92%的個案涉及投訴私營機構或個別人士。公署指在過往1年處理的「起底」個案大幅減少，去年共有756宗「起底」個案，較2022年1,764宗大幅減少57%。「起底」主因包括金錢、家人、感情糾紛等，公署共展開30次拘捕行動，共31人被捕。
公署去年接獲近1.6萬宗查詢，按年增加7%，平均每月處理超過1,300宗查詢，主要涉及收集及使用個人資料，例如身份證號碼。去年公署亦接獲793宗懷疑誘騙個人資料相關的查詢，較前年增加12%。