私隱公署發現10間餐廳應用程式　可追蹤客戶交易紀錄作直接促銷

私隱專員公署於去年11月至本月實測60間餐廳，當中10間提供手機應用程式點餐，包括大家樂、大快活、元氣壽司、肯德基、麥當勞、沙嗲王、星巴克、譚仔三哥米線、譚仔雲南米線及吉野家，均可以使用顧客資料，追蹤顧客於手機應用程式內的活動，包括裝置資料、交易紀錄、位置資料、喜好及行為、活動紀錄等。

公署亦發現，10間餐廳均在收集個人資料聲明中，表示擬將顧客個人資料用作直接促銷，其中9間在註冊中提供選項，顧客可選擇是否同意接收推廣訊息或促銷資訊，當中7間預設為同意。

個人資料私隱專員鍾麗玲表示，電子點餐愈來愈普遍，顧客於餐廳使用手機應用程式或二維碼點餐，應仔細考慮是否需要提供個人資料，或下載有關應用程式。公署提醒，即使以訪客身份點餐亦有機會被收集個人資料及進行用戶追蹤，個人資料有可能用作直接促銷用途，或會令儲存於手機的個人資料被查閱。至於掃瞄二維碼點餐，雖然一般不會收集個人資料及用戶追蹤，但一旦掃瞄被竄改的二維碼，可能會進入假網站，或在顧客設備下載惡意軟件，令儲存的個人資料有外泄風險。