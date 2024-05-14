私隱專員公署舉行關注私隱周　推出數據安全吉祥物「數據保寶」

個人資料私隱專員公署於5月10日至16日推出關注私隱周，今年活動以「數據安全保私隱」為主題。私隱專員公署將於5月份展開一連串推廣及教育活動，包括安排流動展覽車「保障私隱號」走入社區、舉辦數據安全研討會，以及推出數據安全吉祥物「數據保寶」，旨在加強機構及市民對保障數據安全的意識。 私隱專員公署於5月13日在聖保祿學校舉行流動展覽車「保障私隱號」啟動禮，為活動揭開序幕。私隱專員鍾麗玲在啟動禮上致辭時表示，隨着近年網絡科技急速發展，人工智能的應用越趨普及，數據安全，包括個人資料的安全可說是重中之重。流動展覽車將於5月14日至26日一連兩星期走入港九新界的熱點，會播放教育短片及備有教育刊物供市民索取，還會透過有獎的互動遊戲，讓參觀人士加深認識保障個人資料私隱及數據安全的重要性。

研討會會分享近年資料外洩個案

有見機構因人為錯誤或資訊系統被黑客入侵，導致個人資料外洩事故時有發生，私隱專員公署將於5月23日舉辦「資料外洩個案及數據安全措施分享」研討會。私隱專員鍾麗玲和公署首席個人資料主任郭正熙會向參加者分享近年資料外洩個案，闡釋當中的成因和改善措施以作借鑑，亦會講解如何提升數據網絡安全和採取相關保安措施，以及預防及處理資料外洩事故的要點。

為推廣各項活動，私隱專員公署推出數據安全吉祥物「數據保寶」。「數據保寶」將會在報章、社交媒體等介紹數據安全的訊息，亦會在政府部門、各區民政事務處、社區中心等派發海報。