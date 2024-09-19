私隱專員關注匿名招聘廣告　有機會不當收集個人資料作詐騙

香港個人資料私隱專員公署今日(19日)舉行記者會，內容圍繞僱主透過網上招聘平台刊登的匿名廣告及過去3年的起底工作匯報。
公署關注匿名招聘廣告 聯絡後無回覆
私人專員指，有匿名廣告無披露機構名稱及聯絡資料，卻直接要求求職者提供個人資料，或會有違相關規定，而求職者資料或被會利用作非法用途。自2021年9月起至今年8月，公署接獲57宗相關查詢和11宗投訴，又在13個網上平台中發現23個匿名廣告，並對5間機構作主動調查。
公署早前曾嘗試按廣告資料聯絡有關廣告，不過沒有收到回覆，私人專員表示匿名廣告有機會不當收集個人資料進行詐騙，呼籲市民提高警惕。
過去3年工作匯報 個案數字有下降趨勢
自2021年修訂《私人條例》以後，共處理逾3,000宗起底個案，當中投訴及主動調查個案各佔一半。公署更就363宗個案展開刑事調查，有88宗案件轉介警方跟進。公署合共展開了58次拘捕行動，共59人被捕，期內有37人被起訴，當中26人已被定罪。
不過，過去3年的案件數字明顯有下降趨勢，投訴個案由2022年的421宗跌至本年270宗，下降了四成；主動調查個案更由803宗跌至80宗，下降了九成。私人專員又提及，起底個案中有七成涉及金錢或人際糾紛，藉此提醒市民即使有糾紛亦切勿起底。