私隱專員關注匿名招聘廣告　有機會不當收集個人資料作詐騙

香港個人資料私隱專員公署今日(19日)舉行記者會，內容圍繞僱主透過網上招聘平台刊登的匿名廣告及過去3年的起底工作匯報。

公署關注匿名招聘廣告 聯絡後無回覆

私人專員指，有匿名廣告無披露機構名稱及聯絡資料，卻直接要求求職者提供個人資料，或會有違相關規定，而求職者資料或被會利用作非法用途。自2021年9月起至今年8月，公署接獲57宗相關查詢和11宗投訴，又在13個網上平台中發現23個匿名廣告，並對5間機構作主動調查。

公署早前曾嘗試按廣告資料聯絡有關廣告，不過沒有收到回覆，私人專員表示匿名廣告有機會不當收集個人資料進行詐騙，呼籲市民提高警惕。