私隱專員｜公署檢視10個網購平台  全部追蹤用戶兼轉移個人資料至第三方

互聯網及網上交易平台發展越趨成熟，私隱專員公署檢視10個本地消費者常用的網購平台的私隱設定，其中京東及淘寶會收集生物辨識資料，包括面容識別，而所有平台都會將用戶個人資料轉移至業務合作伙伴、附屬或關聯公司、廣告及促銷合作伙伴等第三方，所有平台均有進行用戶追蹤。

私阻專員公署檢視Baby Kingdom - BKmall、Carousell、eBay 、Fortress 、HKTVmall、京東、PlayStation App、Price.com.hk香港格價網、Samsung及淘寶，發現所有被檢視的網購平台都有擬定私隱政策，收集個人資料的種類由12至23項不等，其中京東及淘寶會收集生物辨識資料，這與有關平台提供額外身份認證選項有關。

部分平台無措施阻18歲以下人士註冊

私隱公署發現，PlayStation及Samsung會透過所收集得的用戶出生日期確認用戶是否年滿18歲，而eBay及HKTVmall會要求用戶在註冊時確認已年滿 18歲。Carousell、Fortress 及京東並無措施防止18歲以下人士註冊帳戶，這與相關平台所定的最低註冊年齡不符。