私隱專員｜公署檢視10個網購平台  全部追蹤用戶兼轉移個人資料至第三方

互聯網及網上交易平台發展越趨成熟，私隱專員公署檢視10個本地消費者常用的網購平台的私隱設定，其中京東及淘寶會收集生物辨識資料，包括面容識別，而所有平台都會將用戶個人資料轉移至業務合作伙伴、附屬或關聯公司、廣告及促銷合作伙伴等第三方，所有平台均有進行用戶追蹤。
私阻專員公署檢視Baby Kingdom - BKmall、Carousell、eBay 、Fortress 、HKTVmall、京東、PlayStation App、Price.com.hk香港格價網、Samsung及淘寶，發現所有被檢視的網購平台都有擬定私隱政策，收集個人資料的種類由12至23項不等，其中京東及淘寶會收集生物辨識資料，這與有關平台提供額外身份認證選項有關。
部分平台無措施阻18歲以下人士註冊
私隱公署發現，PlayStation及Samsung會透過所收集得的用戶出生日期確認用戶是否年滿18歲，而eBay及HKTVmall會要求用戶在註冊時確認已年滿 18歲。Carousell、Fortress 及京東並無措施防止18歲以下人士註冊帳戶，這與相關平台所定的最低註冊年齡不符。
個人資料轉移至附屬或關聯公司等第三方
所有被檢視的平台都有進行用戶追蹤，涉及的資料包括位置資料、瀏覽紀錄、交易紀錄及裝置資料等；所有被檢視的網購平台均在私隱政策中表示會將用戶個人資料轉移至第三方，例如業務合作夥伴、附屬或關聯公司、廣告及促銷合作夥伴、外部服務供應商等。
BKmall、Carousell、Fortress 及Samsung會在用戶註冊時提供選項，讓用戶選擇是否同意接收廣告訊息或促銷資訊；eBay、HKTVmall、PlayStation 及Price.com.hk亦提供有關選項，但選項則預設為同意；淘寶在用戶註冊時未有提供有關選項，但在「賬號設置 」欄目提供用戶開啟或關開「個人化推薦」功能；而京東在用戶註冊時未有提供有關選項，亦未能顯示徵求相關同意的訊息。而所有被檢視的網購平台都容許用戶刪除帳戶，而當中Carousell、eBay、京東及 Price.com.hk為用戶提供較明確的刪除帳戶方法。
私隱專員公署向網購平台用戶提供建議，包括僅提供完成註冊及交易所需的最少量資料，或考慮以訪客身分進行交易；注意有關直接促銷的設定，根據自身需要作出相應的選擇；考慮使用可信賴的第三方支付平台結賬；閱讀私隱政策，了解平台收集個人資料的目的及使用方式；並檢查預設的私隱和安全設定，刪除非必要的追蹤功能或索取資料的權限；及刪除不再使用的帳戶，避免身分盗竊及減低資料外洩風險。