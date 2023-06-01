私隱專員｜市民不知情下被8間財務公司查閱信貸資料  一間7日內查閱3次

私隱專員公署發表報告，完成調查TE信貸資料庫的私隱保障事宜，該資料庫由軟媒科技有限公司營運，有約680間財務公司查閱，涉及約18 萬名借款人的信貸資料。私隱專員公署事件收到一名投訴發現他在TE信貸資料庫內的信貸資料在他不知情及同意下被8間他不認識的財務公司多次查閱，包括其中一間在7日內查閱3次。

TE信貸資料庫讓借款人透過手機應用程式，查閱自己的借貸記錄。資料庫中涉及借款人的身份證號碼及信貸資料，身份證號碼被演算為代碼的形式信存，並非完整的身份證號碼，代碼亦不可逆轉，軟媒體向私隱專員公署表示，有關代碼不屬「個人資料」。而軟媒體指與財務公司簽訂使用資料庫同意書，只假定財務公司會遵守，並無法為每一間財務公司作仔細監督，而實際上財務公司可在沒遵守要求下，每次繳付兩元，在5天內無限查閱同一位借款人的信貸資料，軟媒科技不會審查財務公司向借款人取得的同意及授權書。就投訴人的被查閱紀錄，無公司獲得借款人的授權書，更有公司前職員未經公司授權查閱資料庫。