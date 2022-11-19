私隱專員：私隱條例罰則阻嚇力不足 正審視修訂

私隱專員公署早前公布主動調查，指醫療集團醫思健康旗下品牌互用客戶資料，違反私隱條例。私隱專員鍾麗玲今日（19日）在一個電台節目指，私隱條例的原則是自願及明確，如果公司有通知顧客的個人資料將會轉移至哪間公司及使用目的，情況就合法。她相信事件是個別情況，但指現時違反專員發出的執行通知，最高可被判罰款港幣5萬元及監禁2年的罰則設於1996年，認為阻嚇力已不足，公署正配合政府審視相關罰則。



被問到如何在保障私隱和公眾查冊方面取得平衡。鍾麗玲表示，一方面要視乎公共登記冊的設立目的，同時要符合私隱條例要求，包括傳媒在內的人士，都要符合法例規定，她強調私隱條例對於新聞活動有豁免，新聞工作者在使用相關資料時，如有合理理由相信符合公眾利益，是有豁免情況。至於在獲取資料方面，就要視乎個別條例而訂。

私隱專員：過去一年發逾千張社交平台移除起底訊息通知

起底刑事化條例實施約一年，期間公署收到101宗投訴，曾作出9次拘捕行動，9人被捕，當中3宗案件已落案起訴，有1宗已定罪，她認為條例實施以來相當有成效，而網上的起底訊息已大減。



鍾麗玲指過去約一年來，公署一共向24個社交平台或討論區，發出超過1300張移除涉及「起底」信息的通知書，涉及超過1萬5千條相關信息。她說這類起底案件，主要涉及商業，金錢，男女朋友之間，政見等糾紛。



她又表示，在要求社交平台移除涉及起底信息的成功率高，達到九成，即使是海外平台都有合作移除，餘下的一成，公署有時要多次發出警告，對方才移除，若遇有不合作情況，公署就要聯絡當地的對口單位協助。