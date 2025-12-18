私隱署推深偽家校指引 港大生AI製裸照乏證據跟進

人工智能(AI)發展日新月異，香港大學早前有學生以AI製作女同學裸照，個人資料私隱專員公署雖已展開刑事調查，惟經多次呼籲後沒有受害人願意提供進一步資料，如有更多證據不排除再次跟進個案。公署今年接獲5宗涉及使用深偽技術的投訴，主要涉及公開發布合成照片或影片，已制訂指引向學校和家長提供預防類似事件的建議。

港大法律系一名學生的個人電腦，今年7月被揭發藏有逾700張用網上AI軟件生成的女同學裸照，涉及約20至30名女子，個人資料私隱專員公署隨後就事件展開刑事調查。私隱專員鍾麗玲表示，經多次呼籲後未有受害人願意提供進一步資料，故沒有證據採取行動，強調如有更多證據不排除會繼續調查及行動，又說如有人未經當事人同意而使用他人個人資料，即使沒有發布亦會受到《個人資料(私隱)條例》規限。

