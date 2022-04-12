私隱署揭Facebook、IG收集資料多達19種　WeChat傳送訊息無端對端加密

社交媒體近年大受歡迎，惟個人資料私隱洩漏風險備受關注。個人資料私隱專員公署今日公布《社交媒體私設定大檢閱》報告，檢視香港十大最常使用的社交媒體，包括Facebook、Facebook Messenger、Instagram、LINE、LinkedIn、Skype、Twitter、WeChat、WhatsApp及YouTube，發現所有被檢視的社交媒體都有擬定私隱政策，收集個人資料由12至19種不等；而在通訊安全方面，WeChat是今次受調查媒體中，唯一一款通訊軟件，在用戶傳送訊息時，沒有採取端對端加密。

所有被檢視社交媒體均收集用戶位置資料

報告亦發現，所有被檢視的社交媒體均會收集用戶的位置資料（不論是用戶精準或粗略位置），同時大部分被檢視的社交媒體均會儲存用戶的信用卡資料，以及所有被檢視的社交媒體均在私隱政策中列出會將用戶個人資料轉移到其附屬公司。

Skype 和 YouTube 預設隱藏用戶電話號碼

在預設私隱設定方面，Skype和YouTube均預設隱藏用戶的年齡及電話號碼，而其他被檢視的社交媒體則預設公開用戶的年齡、位置、電郵地址或電話號碼等個人資料；除了LINE外，其餘的社交媒體均有提供雙重認證功能。

此外，報告指Facebook、LINE、WeChat和YouTube都容許用戶向特定對象發布內容，或按預設組別發布內容，而且可在發布後再修改有關內容的私隱設定。