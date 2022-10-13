秋季科技展｜港府23部門或機構展逾40項創科成果 參觀者：規模大縮水很失望

「秋季五大科技展」今天起一連四日舉行，有逾1,100家展商參展，當中包括港府23個部門或公營機構展出逾40個項目，介紹已應用或正開發的新產品或系統，從便利市民的智慧出行、生活，到保障工友安全和培訓部門職員執法，資科辦表示，希望藉展覽向業界展示港府創科成果，同時與國際業界交流，開發更多便民利民技術。有來自內地從事IT業人指，展覽大縮水，對看不到國際參觀商感很失望；亦有來自美國醫藥業的參觀者表示，3年沒有參與本港的科技展，即使來港有很多困難仍感來港參觀十分重要，即使規模縮水也「better than nothing」，滿意今次展覽。 政府在科技展設兩大展館，資科辦高級系統經理麥燕萍表示，2個展館主題分別為「智慧政府」和「創新香港」，其中智慧政府展館設7個展區；適逢特區成立25周年，共23個政府部門和公營機構參與展出逾40個科技方案。就國家在港選拔載荷專家，資科辦亦特別在展館設置與太空科技有關的展版。 資科辦：冀與國際和業界交流

其中食環署和機電署合作的「智慧廁所試驗計劃」中，展示廁所內安裝非接觸式、非鏡頭等傳感器，實時監察使用情況和梘液、廁紙等消耗品，通過螢幕展示予使用者，並提醒廁所事務員補充消耗品。收集到的使用數據亦可協助署方規劃最適合的清潔、維修保養時機。環保署則展出「農場非法排放執法訓練」系統，透過四維互動沉浸式虛擬實境洞穴系統，讓執法人員在虛擬實境中體驗對本地農場非法排放污水的執法行動，了解所需工具等知識，在場亦展示署方用於搜證的搖距機械人。市區重建局則展示其「市區更新資訊系統」，透過結合三維智慧地圖結構、高清網絡模型等數據，令系統可整合市區土地用途、人口分佈、樓宇狀況等數據，協助重建，其中有功能更可透過數據生成個別單位景觀，協助樓宇估值。 私人展商把握參展機會

至於政府以外展商，有初創公司展示其自動發藥器，讓用家輕鬆取得正確份量和種類藥物，讓長期病患者更容易管理健康，亦可協助照顧者照料患者。亦有公司展示納米過濾隔層網、以深層學習技術生成非常像真的「數字人」應用方案等。 參觀人士：以為「0+3」後很多人來