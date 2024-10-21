秋颱｜天文台料熱帶低氣壓周五升級颱風　周六逼近本港400公里警戒範圍(更新)

【16:40更新】天文台今日下午(21日)更新天氣預報，指在下午4時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約1,090公里，預料向西移動，時速約18公里，移向呂宋以東海域。
根據天文台最新路徑預報，該熱帶氣旋周五(25日)已升級為颱風進入本港600公里範圍，周六(26日)再逼近本港400公里警戒線，可見該熱帶氣旋進入南海後，會加速逼近本港。
季候風周二抵華南 天氣轉涼
【10:20更新】天文台表示，一股偏東氣流正影響廣東沿岸，而一道雲帶亦覆蓋該區。本港地區今日天氣預測初時大致多雲及有一兩陣驟雨。日間漸轉天晴，市區最高氣溫約31度，新界再高一兩度。吹和緩偏東風，初時離岸風勢清勁。
天文台展望未來數日大致天晴及乾燥。星期二日間酷熱，晚上北風增強。本周中後期早晚稍涼，日夜溫差較大。天文台指，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在今明兩日逐漸緩和，預料一股乾燥的東北季候風會在周二(22日)抵達華南，隨後數日該區天氣普遍晴朗，早晚稍涼，日夜溫差頗大。此外，位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在未來數日逐漸增強並移向呂宋以東海域，但隨後路徑存在變數。
天文台又指，在上午10時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約1,270公里，預料向西移動，時速約18公里，移向呂宋以東海域。天文台公布該熱帶低氣壓的路徑圖，預測該熱帶低氣壓會於周六(26日)升級至颱風，並於當日吹襲菲律賓呂宋北部，逼近本港東南800公里警戒範圍，趨向進入南中國海中部。