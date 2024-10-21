秋颱｜天文台料熱帶低氣壓周五升級颱風　周六逼近本港400公里警戒範圍(更新)

【16:40更新】天文台今日下午(21日)更新天氣預報，指在下午4時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約1,090公里，預料向西移動，時速約18公里，移向呂宋以東海域。

根據天文台最新路徑預報，該熱帶氣旋周五(25日)已升級為颱風進入本港600公里範圍，周六(26日)再逼近本港400公里警戒線，可見該熱帶氣旋進入南海後，會加速逼近本港。