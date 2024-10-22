秋颱｜天文台：「潭美」周四至周五闖港800公里範圍　屆時發出一號信號(更新)

【12:00更新】天文台今(22日)表示，熱帶風暴已命名為「潭美」，根據現時預測，位於菲律賓以東的熱帶氣旋「潭美」會逐漸增強，並在周四稍後(24日)至周五初時(25日)進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。
視乎風力變化改發三號風球
天文台預料潭美會向西移動，大致移向海南島一帶。同時，一股東北季候風補充會在接近周末抵達華南。在潭美與東北季候風的共同影響下，星期五(25日)稍後及週末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。天文台會視乎潭美的動向及本地風力變化，評估是否需要改發三號強風信號。
正午12時，熱帶風暴「潭美」集結在馬尼拉以東約660公里，預料向西北移動，時速約15公里，移向呂宋一帶。
天氣｜紅色火災及酷熱天氣警告生效 未來兩三日最低降至約22度
【07:53更新】紅色火災危險警告，及酷熱天氣警告現正生效。天文台表示，一股偏東氣流正影響廣東沿岸。此外，華中的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在今晚抵達華南沿岸。在上午八時，熱帶風暴「潭美」集結在馬尼拉以東約750公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約15公里，移向呂宋以東海域。本港地區今日天氣預測大致天晴及乾燥。日間酷熱，局部地區有煙霞。市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏東風，晚上北風增強。
天文台展望未來兩三日大致天晴及乾燥，早晚顯著較涼，最低氣溫降至22度左右，日夜溫差頗大。接近週末風勢頗大。天文台指，預料一股乾燥的東北季候風會在今日抵達華南，隨後兩三日該區普遍晴朗，早晚顯著較涼，日夜溫差頗大。此外，熱帶氣旋潭美會在未來一兩日逐漸增強並移向呂宋一帶，本周後期有較大機會進入南海東北部，但其後路徑存在變數，可能以偏西方向橫過南海中北部，或採取西北路徑較為靠近華南沿岸。預料一股東北季候風補充會在本周後期影響華南。受東北季候風及潭美共同影響，本周後期至下周初南海北部及華南沿岸風勢頗大，有幾陣驟雨。