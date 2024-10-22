秋颱｜天文台：「潭美」周四至周五闖港800公里範圍　屆時發出一號信號(更新)

【12:00更新】天文台今(22日)表示，熱帶風暴已命名為「潭美」，根據現時預測，位於菲律賓以東的熱帶氣旋「潭美」會逐漸增強，並在周四稍後(24日)至周五初時(25日)進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。

視乎風力變化改發三號風球

天文台預料潭美會向西移動，大致移向海南島一帶。同時，一股東北季候風補充會在接近周末抵達華南。在潭美與東北季候風的共同影響下，星期五(25日)稍後及週末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。天文台會視乎潭美的動向及本地風力變化，評估是否需要改發三號強風信號。