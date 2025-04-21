科大主辦首屆全AI製作電影節周六落幕

香港科技大學早前舉辦大中華區首個完全利用AI技術創作的「AI電影節」，於上周六(19日)落幕。是屆電影節收錄全球逾80個國家和地區、700多部全AI生成的短片作品，有不少來自知名導演、編劇和業界翹楚與新進的手筆。在35部入手圍作品中，3部優秀作品脫穎而出，獲頒發多個獎項。
其中，由艾美獎提名編劇Nik Kleverov的哲思短片《Memory Maker》奪得「最佳影片獎」，描繪戰後人類淪為機械附庸的世界，引發對人類與機器關係的深度思辨。而具豐富AI電影製作經驗的Jeff Synthesized則憑藉《Newton’s Cradle》榮膺「前沿獎」。以聚焦抗戰老兵半世紀歸家歷程的短片《當歸》，由青年導演葉志祥製作，不僅摘得「最佳敘事獎」，更獲「觀眾票選獎」。
是次電影節是為期三天的2025年計算可視媒體國際會議（CVM 2025）的其中一環，該活動首次在香港舉行，並選址科大。此外，科大於放映會前亦舉辦學術論壇，聚焦四大核心主題，邀得來自不同領域的專業人士就AI創意內容的生成過程，及AI對藝術家與電影產業的影響等，吸引近600位電影愛好者共襄盛舉。科大首席副校長郭毅可教授與一眾嘉賓親臨出席放映會，觀賞多部入圍作品。而作為是次活動的專業評審之一、以《魔戒》系列聞名、五次榮獲奧斯卡獎的Richard TAYLOR則在活動中以視像形式致辭，分享對AI電影未來的看法。