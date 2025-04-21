科大主辦首屆全AI製作電影節周六落幕

香港科技大學早前舉辦大中華區首個完全利用AI技術創作的「AI電影節」，於上周六(19日)落幕。是屆電影節收錄全球逾80個國家和地區、700多部全AI生成的短片作品，有不少來自知名導演、編劇和業界翹楚與新進的手筆。在35部入手圍作品中，3部優秀作品脫穎而出，獲頒發多個獎項。

其中，由艾美獎提名編劇Nik Kleverov的哲思短片《Memory Maker》奪得「最佳影片獎」，描繪戰後人類淪為機械附庸的世界，引發對人類與機器關係的深度思辨。而具豐富AI電影製作經驗的Jeff Synthesized則憑藉《Newton’s Cradle》榮膺「前沿獎」。以聚焦抗戰老兵半世紀歸家歷程的短片《當歸》，由青年導演葉志祥製作，不僅摘得「最佳敘事獎」，更獲「觀眾票選獎」。