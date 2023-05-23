科大初創研發微流控芯片技術 提升冷凍胚胎成功率至99.5%

初婚年齡後移，加上生活壓力等各類因素，不孕不育個案上升，有人則要依賴人工受孕，但受孕率受各種因素影響，當中以人手操作的冷凍胚胎過程稍一失誤，婦女便要再次經歷整個疼痛的「抽針」取卵程序。香港科技大學畢業生成立的初創公司研發新技術，可自動化和機械化為胚胎內置入及更換成冷凍保護液，提升冷凍胚胎的成功率至99.5%。

婦女進行體外人工受孕前要做取卵手術，一般會先誘發排卵，令婦女產生更多卵子，之後再將卵子與精子結合培養成多個胚胎。醫師會把一至兩個胚胎植回母體，繼續懷孕過程，而剩餘的胚胎則冷凍保存備用。但胚胎被植回母體後能繼續發育的成功率不高，當失敗後，便會將備用的胚胎解凍植入母體。冷凍胚胎的過程一般以人手操作，不同過程中要精準加入平衡液或冷凍液等，易有人為失誤，成功率為80至90%。

初創公司Biorocks新研發的自動玻璃化冷凍儀及配套的生物芯片耗材，能將冷凍過程標準化。科大化學系本科及分析化學博士畢業生、Biorocks聯合創始人陳昊楠指，新技術可減少對人依賴，技術員只需將胚胎從培養皿放到耗材固定並放進儀器內，生物芯片配合微流控技術，以自動化方式為胚胎加入及置換冷凍液，提升冷凍胚胎的成功率至99.5%。據悉，生物芯片只有打火機般大小，片上有微米級別管道，方面置入或加入冷凍保護液。

他指，目前以自動化和標準化冷凍胚胎只有澳洲機械臂技術，而微流控耗材屬全新方式，好處是較澳洲的機械臂小，能放入人工受孕工作站，不單可確保環境潔淨，更能同時處理20個胚胎，較機械臂的4個多。

