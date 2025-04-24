科大取錄精英運動員人數創歷年之冠

香港科技大學今年透過「學生運動員學習支援及入學計劃」(SALSA)，取錄了超過11名傑出香港運動員，人數創歷年來最高。科大今日(24日)舉辦歡迎典禮，特別邀請到一眾傑出學生運動員新生、香港體育學院代表、運動員的教練、中學校長、老師及家人等出席，一同慶祝各精英運動員將展開人生新一頁，並祝願他們在學業和運動上的發展都能再創高峰。
11名傑出運動員將於今年九月入讀科大，涵蓋桌球、劍擊、賽艇、棒球、花樣滑冰、拯溺、帆船和田徑等項目，當中包括：賽艇運動員林新棟入讀工商管理學課程；美式桌球運動員符歡入讀理學士(經濟及金融學)課程；棒球運動員莫竣林入讀工學士(計算機工程學)課程；英式桌球運動員陳立仁入讀工商管理學課程；劍擊運動員吳婉琳入讀工程學–延伸主修人工智能課程；帆船運動員羅子豐入讀科技及管理學雙學位課程；拯溺運動員陳樂心入讀工學士(計算機工程學)課程；花樣滑冰運動員周哲弘入讀機械及航空航天工程學系；田徑運動員鄺施愛入讀化學及生物工程學系；劍擊運動員陳穎東入讀機械及航空航天工程學系；劍擊運動員黃浩軒入讀工商管理學士(經濟學)課程。
科大本科招生及入學事務處處長劉夢琳教授表示：「我們很高興今年再度取錄一眾出色的香港健兒，人數創歷年之冠，反映科大充滿活力的學習環境，加上對學生運動員的全方位支援，對學生運動員具吸引力。」劉夢琳續指，衷心祝願精英運動員加入科大後，不但可繼續追求學術及運動的雙軌發展，亦可多向師生分享於運動場上的苦與樂，並享受豐富多彩的大學生活。又表示大學將繼續配合教資會的SALSA計劃，持續在學術、課程安排和財政支援等方面推陳出新，招募更多具潛力的學生運動員入讀科大。
除了SALSA外，科大亦推行「學生運動員入學計劃」(SAAS)，為本地優秀運動員申請者提供特別入學安排、獎學金、生活津貼，以及如彈性上課安排等其他相關支援，幫助他們平衡訓練與學業。科大每年提供最多全額學費減免連同生活津貼的HK$104,500獎學金(可按年續領)，及海外比賽津貼和贊助等財政資源；提供四年學生宿舍、額外醫療與物理治療服務、傷患跟進和心理輔導等配套。大學亦已加強對學生運動員的在學支援，包括設專屬的顧問委員會和學術導師團隊，提供個人化支援；課程設計靈活而富彈性，提供充足空間及時間予運動員同時追求體育和學術兩方面的成就。頂尖運動員可於學習上獲彈性安排，例如延長修讀年期、調節每學期的學分負荷、考試時間表及課堂出席率要求和提供課業輔導等