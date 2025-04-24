科大取錄精英運動員人數創歷年之冠

科大本科招生及入學事務處處長劉夢琳教授(左二)與三名即將入讀的學生運動員新生林新棟(左一)、符歡(右二)和莫竣林(右一)合照。(科大圖片)

香港科技大學今年透過「學生運動員學習支援及入學計劃」(SALSA)，取錄了超過11名傑出香港運動員，人數創歷年來最高。科大今日(24日)舉辦歡迎典禮，特別邀請到一眾傑出學生運動員新生、香港體育學院代表、運動員的教練、中學校長、老師及家人等出席，一同慶祝各精英運動員將展開人生新一頁，並祝願他們在學業和運動上的發展都能再創高峰。

11名傑出運動員將於今年九月入讀科大，涵蓋桌球、劍擊、賽艇、棒球、花樣滑冰、拯溺、帆船和田徑等項目，當中包括：賽艇運動員林新棟入讀工商管理學課程；美式桌球運動員符歡入讀理學士(經濟及金融學)課程；棒球運動員莫竣林入讀工學士(計算機工程學)課程；英式桌球運動員陳立仁入讀工商管理學課程；劍擊運動員吳婉琳入讀工程學–延伸主修人工智能課程；帆船運動員羅子豐入讀科技及管理學雙學位課程；拯溺運動員陳樂心入讀工學士(計算機工程學)課程；花樣滑冰運動員周哲弘入讀機械及航空航天工程學系；田徑運動員鄺施愛入讀化學及生物工程學系；劍擊運動員陳穎東入讀機械及航空航天工程學系；劍擊運動員黃浩軒入讀工商管理學士(經濟學)課程。