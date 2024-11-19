科大周六頒榮譽博士予黃仁勳梁朝偉 傳媒採訪需登記先到先得(附直播連結)

香港科技大學將於周六(11月23日)舉行學位頒授典禮2024，早前已有傳屆時將頒發榮譽博士學位予人工智能領域標誌性人物、NVIDIA創辦人兼執行長黃仁勳及「影帝」梁朝偉。根據科大今日(19日)向傳媒發放的採訪通知證實傳聞，稱將頒授榮譽博士予四位傑出領袖，以表彰他們的重大成就和對社會的貢獻，其中「AI教父」黃仁勳獲頒授工程學榮譽博士，梁朝偉獲頒授人文學榮譽博士，另外兩人為諾貝爾化學獎得主邁克爾．萊維特及菲爾茲獎得主大衛．曼福德，均獲頒理學榮譽博士。

科大表示，典禮於周六上午9時15分於逸夫演藝中心以英文舉行，大學網頁及YouTube均會直播，至於下午的「爐邊談話」為閉門校內活動，不設傳媒訪問，惟亦會提供線上直播。由於黃仁勳及梁朝偉均是星級著名人物，特別是黃仁勳早前訪台曾掀起「驚人旋風」，預料今次訪港有大批本地、海內外傳媒追訪。

科大表示由於場地空間有限，將按網上登記次序確認獲准進場的傳媒代表名單。成功登記的傳媒代表將獲確認電郵；未獲確認的媒體代表恕未能安排採訪。而成功登記之每間電子媒體/電視台最多派3名代表出席，報紙、網媒及通訊社則限派最多2名代表；其中只能派1名代表進入典禮會場，其餘代表須留在典禮會場外之採訪區或媒體室觀看直播。