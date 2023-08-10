科大團隊研發自組裝技術 製生物壓電薄膜 或可用作製生物醫學微型裝置

科大機械及航空航天工程學系副教授楊征保（右）和其研究團隊研發出一種自組裝成員技術 。(科大提供)

香港科技大學領導的研究團隊研發出新技術，可以使氨基酸在大面積上有序地自行組裝一層薄膜。團隊發現該生物薄膜具備高壓電性能，或可在未來用以製成具生物相容性和可降解性的生物醫學微型裝置，例如心臟起搏器和可植入體內的傳感器。

目前大部分的壓電材料都是低可塑性、脆弱的，有些甚至含有毒物質，例如鉛和石英，並不適合植入人體體內。生物壓電材料具有天然的生物相容性、可靠性和環境可持續性，因此是最合適的替代品。然而，以一致的排序方向大規模操縱生物分子使其正常運作，80年來一直是一個國際學術難題。

自組裝技術製造生物壓電薄膜 或可應用於可植入體內的傳感器

由科大機械及航空航天工程學系副教授楊征保領導的研究團隊，最近研發出一種自組裝技術，透過協同的納米限域技術和原位極化，製造生物壓電薄膜。它使生物分子能夠在大面積自行組裝，並且呈相同方向。更重要的是，團隊在使用新技術下發現β-甘氨酸薄膜具有的壓電應變系數，高達11.2pmV-1，是目前所有生物壓電薄膜中性能最高。

團隊自組裝的生物壓電薄膜，能夠從肌肉伸展、呼吸、血流和微小身體運動的機械應力中產生生物電。薄膜無需電池，在任務完成後能從體內自然分解。

楊征保表示，團隊研究發現，整個β-甘氨酸薄膜展現出高壓電效應和傑出的熱穩定性，其出色輸出性能、天然生物相容性和生物可降解性，在高性能生物機械電應用，例如可植入體內的傳感器、生物可吸收的無線充電裝置、智能晶片和生物電子等具有重要意義。