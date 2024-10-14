科大宿舍地盤60工人「有汗出冇糧出」 拉橫額遊行追200萬欠薪

現場消息指，工人即場製作追薪橫額噴上「有汗出冇糧出」標語，隨後在校內遊行高喊「有汗出冇糧出」、「還我血汗錢」、「收咗錢唔畀錢」，其間有科大保安欲阻止工人前進，但工人未有理會繼續遊行，及後科大人員相約各判頭開會，警方及建造業總工會亦有協調。

香港科技大學學生宿舍興建工程地盤的分判商，懷疑拖欠薪金，一批工人早上到地盤外拉起「有汗出冇糧出」橫額抗議，指分判商聲稱被大判「保華建業」拖欠超過6000萬元工程款項，導致工人被拖糧2個月，涉款200萬元，亦有工人稱被拖薪8個月。

建造業總工會表示，接獲工友求助，指地盤有十多間分判商被大判拖欠8月至9月份的工人薪金，金額約200萬，另亦被拖欠工程款項超過6000萬元，工人今早在地盤與科大代表開會商討情況，但未見大判「保華建業」派代表出席。據指地盤在去年11月至今年4月已出現拖欠工程費情況，在5至6月期間一度停工，之後復工，至近期工程已大致完成，但工人已被大判「趕離場」，未能領取8至9月份薪金。

科大：已即時作出協調安排保華代表與各分判商會面

科大向《am730》指，早於年初得悉有傳聞指工程總承建商保華建築在香港其他工程的進度出現問題、並開始有分判商提出欠薪投訴時，已主動了解情況及提供適切協助，包括聯絡保華與分判商會面，並主動聯繫不同政府部門如發展局、勞工處等，期望能協助解決保華與分判商之間的糾紛。科大在今早得悉有分判商工人在科大學生宿舍地盤聚集，投訴保華欠薪並要求與保華管理層會面，已即時作出協調，安排保華代表與各分判商會面。科大指，理解分判商的困難，惟不希望事件影響大學的正常運作。科大將繼續與相關政府部門保持溝通以處理有關情況，並在可行的情況下向分判商提供協助，亦會密切監察事態發展，盡力確保學生宿舍項目能順利推進。