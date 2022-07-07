科大彈性收生新安排 DSE分數高於聯招入學分或獲取錄

文憑試(DSE)將於7月20日放榜，香港科技大學昨公布今屆續推出彈性收生安排，但安排與往屆有別，今屆若考生其中一科核心科表現較大學最低入學要求「3322」低一級，只要考生的DSE分數，高於其所申請的科大課程2021年聯招入學分數中位數，並把相關選科設於聯招甲組(Band A)內，仍獲大學考慮。另外，教育局公布首屆學校推薦直接錄取計劃結果，共195名學生獲錄取通知。
科大本科招生及入學事務處處長劉夢琳否認新安排是「降低」入學要求。她指，安排是採用更廣闊的收生方法，旨在給予疫情下考試表現失手但富有才華的學生提供更多機會。她指科大過往幾年亦有推出彈性收生安排，每年有數十名學生循此途徑入學，估計今年會有更多人申請，但相信不會大幅度增加。而科大會檢視收生安排情況，再決定往後是否延續此安排。新安排適用於科大所有課程，考生只要在放榜後將心儀課程放在Band A即可，毋須特別向校方申請。
另外，科大亦推出文憑試分數換算新方法，考生於DSE中獲得5、5*、5**，科大的入學分數將換算成5.5、7和8.5分。科大於網站上發放新舊換算方法的相關資料，考生配合網站上的聯招分數計算機，評估成績是否符合心儀科目的入學要求。
科大今年亦會向文憑試奪星考生提供獎學金，由以往計算考生有多少科5**，改為「總星星數量多粒星」，1星獲5,000元，12星最高可學費全免及每年獲5.5萬元生活津貼，不過後者需要學生每年的GPA維持在3以上。
195名學生獲八大直接取錄
至於教育局於2021年推出學校推薦直接錄取計劃，昨公布首屆結果，收到來自403間中學的766份有效提名。參與計劃的8所教資會資助大學為獲推薦的學生安排面試，考慮每名學生的特質，並在2022年中學文憑試成績公布前，向195名學生發出直接錄取通知。其中186名學生接受錄取並將於新學年入讀，涉及14個學科，另亦涉跨學科課程。按學科範疇分類計算，最多人獲理學士課程錄取，涉44人；其次為計算機與工程，有34人。商科亦錄取了29人，其餘社會科學、建築、測量與城市規劃、人文科學、醫學與健康、教育等。