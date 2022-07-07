科大彈性收生新安排 DSE分數高於聯招入學分或獲取錄

文憑試(DSE)將於7月20日放榜，香港科技大學昨公布今屆續推出彈性收生安排，但安排與往屆有別，今屆若考生其中一科核心科表現較大學最低入學要求「3322」低一級，只要考生的DSE分數，高於其所申請的科大課程2021年聯招入學分數中位數，並把相關選科設於聯招甲組(Band A)內，仍獲大學考慮。另外，教育局公布首屆學校推薦直接錄取計劃結果，共195名學生獲錄取通知。

科大本科招生及入學事務處處長劉夢琳否認新安排是「降低」入學要求。她指，安排是採用更廣闊的收生方法，旨在給予疫情下考試表現失手但富有才華的學生提供更多機會。她指科大過往幾年亦有推出彈性收生安排，每年有數十名學生循此途徑入學，估計今年會有更多人申請，但相信不會大幅度增加。而科大會檢視收生安排情況，再決定往後是否延續此安排。新安排適用於科大所有課程，考生只要在放榜後將心儀課程放在Band A即可，毋須特別向校方申請。