科大推全球首個元宇宙雙子校園

科大舉辦在本港高等教育界首個在元宇宙進行的記者會上，展示即將於9月開幕的科大﹙廣州﹚的虛擬校園。

香港科技大學宣佈，在元宇宙建立全球首個實體-數位雙子校園，以把握下一個數碼時代的發展大趨勢，為科大於香港及廣州的校園提供更優質的教學和學習體驗。

隨著第三代互聯網（Web3.0）的快速演化，科大正計劃推出一個屬於科大及將於九月開幕的科大（廣州）校園的延展實境（Extended Reality或XR）校園，並命名為「MetaHKUST」。該虛擬雙子校園將提供一種沉浸式學習體驗，亦是一個所有學生、教職員和校友都能參與的綜合平台，讓科大社群能進行跨校園創作、創新和互動連繫。

科大指，MetaHKUST是一個長遠發展計劃，首階段將建立主要基礎設施，包括興建延展實境教室，安裝傳感器、攝錄鏡頭和可視化器材等，並邀請所有大學成員為兩個實體校園進行眾包掃描（Crowdsourced Scanning），為建立虛擬雙子校園提供所需要的影像。

科大指，當這個延展實境生態系統建成後，兩所大學的成員就能在系統中創作屬於自己的內容，包括個人的虛擬化身（Avatars）、非同質化代幣（Non-Fungible Token或NFT）如虛擬世界禮券或藝術作品等，部分更可於真實世界配合擴增實境（Augmented Reality或AR）技術展示或使用。而兩所大學在發放訊息和處理行政方面亦會變得更為方便，例如以非同質化代幣型式、利用區塊鏈技術頒發加密文憑或成績單，大學活動如開放日或畢業典禮等，亦可同時或獨立地以虛擬及實體型式進行。

領導MetaHKUST計劃的科大副校長（大學拓展）汪揚教授表示，實體和虛擬世界正急速融合，而在這個勢將顛覆未來的Web 3.0時代，香港具備所有發展與契合的要素。他稱，科大已準備好帶領創造一個可持續發展的XR生態系統，推動研發和學習。這種線上線下的互動，不僅有利於兩校園在「港科大一體，雙校互補」的框架下真正融合，亦有助把元宇宙的發展潛能帶到教育當中。

身兼科大（廣州）計算媒體與藝術學域講座教授及科大元宇宙與計算創意研究中心（元宇宙研究中心）主任的許彬教授指，作為XR的一種，AR是能結合數位內容與實體環境的主要技術之一。然而，大部分AR的應用至今仍局限於獨立用戶，另在時間及地點方面的應用也存在很多限制。我們現正致力研發的，便是如何將有關技術的應用層面擴展至大型環境以及大規模多用戶的水平，這不單是實現實體-數位願景的主要挑戰之一，並是科大MetaHKUST與其他校園的元宇宙計劃最大的不同之處。

科大指，元宇宙研究中心團隊現正致力於在科大（廣州）校園建設第一個混合實境（Mixed Reality）教室，教室面積約2,400平方呎，預計於今年9月完工，連同即將在清水灣校園建造的同類型教室，兩個校園的教授和學生未來將可在同一時間，於兩個平行空間中互動並參與相同的課堂。團隊亦會致力改善虛擬世界中的顯示細節，為科大社群提供最佳的虛擬環境。