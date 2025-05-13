科大智匯晚宴神魔之塔創辦人曾建中 1000萬認捐黃仁勳親筆簽名皮衣

科大上周六舉行港科技大學基金首個智匯籌款晚宴，吸引逾200位來自學界、商界及慈善界的翹楚出席。晚宴當晚慈善拍賣及特別認捐環節高潮迭起， 所有拍賣品均覓得新主晚宴成功籌得超過3500萬港元捐款。有「重頭收藏品」引發熱烈認捐，如NVIDIA創始人兼首席執行官、科大2024年榮譽工程學博士黃仁勳捐贈的兩件親筆簽名皮衣(一件附親筆寄語)，和科大校董會主席沈向洋所穿著過、印有「HKUST」字樣的皮衣。

簽名及寄語的皮衣獲科大校董會成員及校友普建中認捐1000萬港幣，黃仁勳伉儷基金會亦為衣皮衣所募得的捐款，提供額外1,000萬港元的配對捐贈；捐款將用於設立「科大頂尖工程學者獎」，嘉獎學業卓越、領導力出眾、對大學貢獻突出的本科生，以及在科研創新與學術成就上開疆拓土的博士生。