熱門搜尋:
端午節2025 新店關注組 網上熱話 SIERRA SEA 滶晨 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 凱和山 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-05-13 22:05:38

科大智匯晚宴神魔之塔創辦人曾建中 1000萬認捐黃仁勳親筆簽名皮衣

分享：
黃仁動親筆簽名及寄語的皮衣獲科大校董會成員及校友普建中先生認捐1000萬港幣。(科大圖片)

黃仁動親筆簽名及寄語的皮衣獲科大校董會成員及校友普建中先生認捐1000萬港幣。(科大圖片)

科大上周六舉行港科技大學基金首個智匯籌款晚宴，吸引逾200位來自學界、商界及慈善界的翹楚出席。晚宴當晚慈善拍賣及特別認捐環節高潮迭起， 所有拍賣品均覓得新主晚宴成功籌得超過3500萬港元捐款。有「重頭收藏品」引發熱烈認捐，如NVIDIA創始人兼首席執行官、科大2024年榮譽工程學博士黃仁勳捐贈的兩件親筆簽名皮衣(一件附親筆寄語)，和科大校董會主席沈向洋所穿著過、印有「HKUST」字樣的皮衣。

簽名及寄語的皮衣獲科大校董會成員及校友普建中認捐1000萬港幣，黃仁勳伉儷基金會亦為衣皮衣所募得的捐款，提供額外1,000萬港元的配對捐贈；捐款將用於設立「科大頂尖工程學者獎」，嘉獎學業卓越、領導力出眾、對大學貢獻突出的本科生，以及在科研創新與學術成就上開疆拓土的博士生。

adblk5
嘉賓均獲贈一隻身穿皮衣的科大吉祥物公仔作為紀念品。(科大圖片) 晚宴籌委會聯席主席鄭余雅穎(左)及曾建中先生公布晚宴所籌得的款項，並向所有嘉賓致謝。(科大圖片) 科大全體高層及基金理事會成員在台上齊唱科大校歌。(科大圖片) 陳煒文(左)與許菱子(右)獻上融合傳統韻味與當代風格的古筝二重奏，贏得全場熱烈掌聲。(科大圖片) 科大學生會管弦樂團聯同著名小提琴演奏家兼科大榮譽院士姚珏(紅衣者)，帶來精彩的開幕演奏。(科大圖片) 在佳士得拍賣行首位中國「金槌獎」拍賣官金玲的主持下，由唐英年送贈的四支紅酒,以及著名畫家周巧兒送贈的水墨畫作，均成功獲認投以支持科大發展。(科大圖片)

沈向洋：捐贈鑄就突破

科大校董會主席沈向洋衷心感謝所有捐贈者和夥伴對科大的慷慨支持，捐贈者與校友的堅實支持，鑄就了科大在科技創新領域不斷突破；科大未來定將在香港、內地乃至世界創造更深遠的影響。 

校長葉玉如教授亦對大學仝人以及各界支持者表達摯誠謝意。她相信，憑藉在座各位及各界人士的鼎力支持，科大將培養能引領新一浪科學與社會創新的先驅，而這僅僅是個開始。

amjetso 20周年大激賞│請你嘆香港迪士尼樂園酒店及迪士尼探索家度假酒店餐飲美饌

ad