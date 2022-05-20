科大校董會一致通過葉玉如為下任校長 創校31年首位女校長 (更新)

【18:04更新】科大校董會今日一致通過，任命前副校長、神經生物學家葉玉如為下任校長，接替卸任的史維，任期由今年10月19日起生效，為科大創校31年來首名女校長。科大校董會主席廖長城表示，非常高興科大委任首位女校長，校長史維亦對任命表示歡迎；候任校長葉玉如對獲委任為科大校長感到榮幸。

葉玉如指自己對培育香港科學家有很大熱誠，而作為第一位女大學校長，希望培育更多女科學家、女性可以發揮潛能和影響力。她又指，自己對科大充滿感情，於1993年加入科大、1994年開始管理不同職務，肩負不同責任，負責研究和發展；未來亦會繼續以創新、國際化、跨領域、融合發展這4大範疇推動科大發展。她認為，人才是成功的最大關鍵，而大灣區的建設為「港科大2.0」帶來龐大的機遇，世界級的城市群和國際科創中心能為科大招攬世界人才，未來幾年是科大發展的關鍵時期，看不到國安法對招攬海外學生有何影響。

新校園助科大擴展資源空間

科大廣州校園將於9月正式開學，葉玉如指科大與廣州科大學術課程不會重疊，認為新校園能助科大擴展資源和空間，拓展新的研究領域。她又認為，年輕人可以於內地學習，將知識帶回香港，跟其他人分享。被問及本身是港區人大代表的背景，葉玉如強調自己對科大非常有感情，所有決定會以學校利益為大前提。至於會否不承認學生會、不代收會費，葉玉如稱學生是大學重要的持份者之一，大學管治團隊有責任容納不同學生的聲音，但被記者問及會否容許學生在校園內悼念64時，她未有正面回答。

冀帶領科大與廣州科大合作發揮協同效應

早前獲校董會推薦為下任科大校長的葉玉如，今日較早時間與師生校友網上交流。她說，過去29年服務科大，對大學有感情，未來數年是科大發展的重要關頭，希望帶領科大與廣州科大合作，把握大灣區機遇，發揮協同效應。被問到如何提高科大排名，葉玉如形容排名有升跌，會留意下跌原因，並著手改善。她又指，同意復辦「校長論壇」，大學應該建立良好的交流氣氛，承諾以不同渠道與學生對話。

葉玉如是知名的分子神經科學家，1993年加入科大，2000年出任生物化學系系主任，2011年擢升為理學院院長，2016年獲委任為副校長(研究及發展)，現為科大晨興生命科學教授。