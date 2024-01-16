科大校長葉玉如出席世界經濟論壇「冬季達沃斯」 分享人口老化見解

香港科技大學(科大)今日表示，校長葉玉如作為香港高教界唯一獲邀出席今年「冬季達沃斯」的大學校長，將於本月17日至19日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會，就包括人口老化和氣候變化等全球關注的議題，與全球領袖分享真知灼見。
2024年世界經濟論壇年會以「重建信任」為主題，邀得來自120個國家逾2,800 位領導者，包括中華人民共和國國務院總理李強、法國總統馬克龍、歐盟委員會主席馮德萊恩及美國國務卿布林肯等的多國政要。來自數十個國家的政界、企業界、學術界和媒體界代表，包括七國集團和二十國集團國家，以及國際組織的負責人聚首一堂，深入探討全球面臨的重大議題並提出應對策略。本屆討論議題包括如何在分裂的世界中實現安全與合作、為新時代創造增長和就業、透過人工智能推動經濟社會發展，以及實施可持續氣候、自然和能源戰略等。
科大表示，作為世界經濟論壇旗下「環球大學領袖論壇」（Global University Leaders Forum - GULF）唯一來自香港的成員，將出席GULF 舉辦的兩個會議，包括就環球大學如何合作推動碳中和(carbon-neutral) 與自然向好(Nature Positive)等可持續發展戰略議題致開幕辭，以及就人工智能的未來發展與全球頂尖大學校長交流。GULF由29所包括耶魯大學、牛津大學、麻省理工學院等頂級大學的校長組成。
參與研討會 分享社會健康老齡化見解
科大續指，葉玉如作為世界經濟論壇旗下「環球大學領袖論壇」（Global University Leaders Forum - GULF）唯一來自香港的成員，將出席GULF舉辦的兩個會議，包括就環球大學如何合作推動碳中和(carbon-neutral) 與自然向好(Nature Positive)等可持續發展戰略議題致開幕辭，以及就人工智能的未來發展與全球頂尖大學校長交流。GULF由29所包括耶魯大學、牛津大學、麻省理工學院等頂級大學的校長組成。
她亦將為論壇周四一場晚宴擔任其中一位主持人，和與會者探討如何團結各界力量，利用科學知識，為氣候變化等迫切挑戰提出具前瞻性的解決方案。葉玉如亦將以腦神經科學家的身份，參與一場專題研討會，分享高教界如何加強在研究及教育層面的工作，為推動社會健康老齡化出謀獻策。