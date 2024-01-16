科大校長葉玉如出席世界經濟論壇「冬季達沃斯」 分享人口老化見解

香港科技大學(科大)今日表示，校長葉玉如作為香港高教界唯一獲邀出席今年「冬季達沃斯」的大學校長，將於本月17日至19日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會，就包括人口老化和氣候變化等全球關注的議題，與全球領袖分享真知灼見。

2024年世界經濟論壇年會以「重建信任」為主題，邀得來自120個國家逾2,800 位領導者，包括中華人民共和國國務院總理李強、法國總統馬克龍、歐盟委員會主席馮德萊恩及美國國務卿布林肯等的多國政要。來自數十個國家的政界、企業界、學術界和媒體界代表，包括七國集團和二十國集團國家，以及國際組織的負責人聚首一堂，深入探討全球面臨的重大議題並提出應對策略。本屆討論議題包括如何在分裂的世界中實現安全與合作、為新時代創造增長和就業、透過人工智能推動經濟社會發展，以及實施可持續氣候、自然和能源戰略等。