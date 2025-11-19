科大獲選辦第三間醫學院 先斥資20億清水灣建大樓 冀2028年迎首50名醫科生

本港第三間醫學院終「名校有主」！政府宣布特首會同行政會議通過由香港科技大學負責籌辦，在牛潭尾醫學院落成前，該校將自資約20億元在清水灣興建醫學院綜合大樓，政府亦會預留資源支持新醫學院發展，目標2028年迎來首批50名醫科學生、2032年開始實習。科大形容這是本港醫療發展的重要里程碑，落選的香港理工大學則對結果感失望，但與香港浸會大學同稱尊重政府決定。 現時本港由港大和中大營運兩間醫學院，政府在去年《施政報告》提出支持本地大學籌建第三間醫學院，並與現有兩間醫學院採取「錯位發展」。特首會同行政會議在參考工作組建議後，通過批准科大籌辦本港第三間醫學院，政府目標是2028年迎來首批50名新醫科生、2032年開始實習。在牛潭尾新綜合醫教研醫院落成前，科大將自資20億元在清水灣興建醫學院綜合大樓。

盧寵茂：與現有兩醫學院優勢互補 醫務衛生局長盧寵茂解釋，科大提交的方案策略定位非常清晰、全球視野廣闊，相信能與現有兩間醫學院互補優勢及以良性競爭達致疊加效應，其財政實力亦較雄厚，未來25年大學投入的資金與政府出資比率約為1比1。他表示，工作組評核建議書時考慮了10個準則，包括課程、收生安排和資金等，但議決並非簡單投票或「打分制」決定，而是按每個標準商討，「一定會出現某啲準則係A大學優勝，有啲係B大學優勝，有啲係C大學優勝，呢個係無可避免」。他透露，不單工作組專家有分岐，「我自己都曾經腦交戰」，最終大多數支持交由科大籌辦。

盧寵茂形容，3間大學提出的方案均非常精細及創新，形容理大和浸大的建議都很有遠見，當局會協助他們跟進其提供的方針，一同發展有關優勢。 獲推薦籌建醫學院的科大歡迎政府決定，形容這是香港醫療發展的重要里程碑。科大校董會主席沈向洋稱將傾力以赴，培育兼具臨床卓越實力與前沿科技運用能力的新一代醫療先鋒；校長葉玉如就表示，將深度融合嚴謹的臨床培訓與科技素養，培育新一代醫療人才。科大今日將介紹新醫學院的戰略願景及實施藍圖，包括策略定位、課程設計及收生安排。



理大落選感失望 尊重政府决定 理大對於未能獲選感到失望，同時表示完全尊重政府决定，團隊會檢視和總結今次經驗，並將一如既往支持港府培育醫療專業人才、推動醫療科技發展。落選的浸大亦表示尊重政府決定，籌備建議書期間成立的「前沿轉化醫學研究院」會繼續發展，聚焦創新、技術轉化和實際應用。

