科大研發4款新AI醫學大模型　為30種癌症疾病診斷及評估

科大研發4款新AI醫學大模型，能為多達30種癌症及疾病提供診斷和預後評估，部分模型的準確度相等於擁有5年或以上經驗的專業醫療人員。
4大模型輔助專業醫療人員執行診斷任務
4大模型包括「MOME」乳癌診斷模型、「mSTAR」病理輔助工具、「MedDr」全科AI醫生系統，以及「XAIM」可解釋的人工智能框架。其中「MOME」為首個以大模型方式，分析多參數磁力共振影像的AI乳癌診斷模型，能助醫生快速區分乳房腫瘤屬良性或惡性，預測患者對化療的反應。「mSTAR」則為病理學基礎模型，有助病理學家執行多達40項診斷和預後任務。
科大表示，這批AI醫學模型旨在協助全科及專科醫生診症，是次研究透過學校的人工智能運算設施進行，結合團隊創新的機器學習訓練策略，性能表現比其他現有模型更為優秀。科大計算機科學及工程學系助理教授陳浩指出，單單是其中一個針對病理學而設的 AI基礎模型，便已處理過逾1.6億張醫學圖像，涵蓋32癌症類別。
陳浩期望這批AI系統能成為醫生的得力助手，協助完善診斷、促進個人化治療並簡化流程工作。他又說，團隊正研發一系列針對不同臨床任務的AI系統，會繼續收集更多數據作訓練，以不斷優化現有的AI模型，透過與臨床合作夥伴保持緊密合作，為病人謀福祉。
原文刊登於 香港電台
陳浩期望這批AI系統能成為醫生的得力助手，協助完善診斷、促進個人化治療並簡化流程工作。他又說，團隊正研發一系列針對不同臨床任務的AI系統，會繼續收集更多數據作訓練，以不斷優化現有的AI模型，透過與臨床合作夥伴保持緊密合作，為病人謀福祉。
原文刊登於 香港電台