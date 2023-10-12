科大稱爭取建立香港第三間醫學院　會與持份者尋求可行性

科大續說，隨著香港人口老齡化，健康護理及醫療服務的需求更迫切，健康科技和生物及轉化醫學一直是科大6個重點前沿科學領域之一，未來如有具體的新發展計劃，會適時向不同持份者公布詳情。

本港目前有香港大學及中文大學設立醫學院，民建聯立法會議員梁熙昨日(11日)引述香港科技大學表示，該校未來將爭取成立本港第三間醫學院，首階段擬招收50名醫科生，目標成為每年培養200名醫科生的大學。科大回覆《am730》查詢時表示，該校一向會按社會的發展及需要，不時提出教研計劃，並與相關持份者聯繫，尋求不同方案的可行性，包括爭取建立香港第三間醫學院。

蔡若蓮：可在三年期規劃提出建議

教育局局長蔡若蓮今日(12日)出席一項活動後回應指，科大提出籌辦醫學院的計劃不止涉及醫務衞生局轄下的醫療專業人才供求規劃，亦涉及大學教育資助委員會的三年期規劃，因此大學可在三年期規劃內提出建議方案，政府會按數據與教資會考慮其建議，再作出決定。

蔡若蓮又稱，政府一直鼓勵院校因應香港發展需要，以及配合國家「十四五」規劃下的發展去開發課程，以回應時代和社會需要。

林哲玄冀港成為國際醫學教育樞紐

醫療衞生界立法會議員林哲玄接受《am730》查詢稱，科大校長葉玉如表示醫學院的課程日後或在科研方面較多着墨，又稱由計劃到首批醫科生畢業，過程涉及覓地、等候教資會批出撥款、興建校舍、醫委會審批課程和找醫院合作教學，「如果由0開始可能要10年。」

日後本港醫學院如有足夠學額，林哲玄希望院校不應集中招收本地學生，「香港高等教育、醫學教育唔應該只教自己學生」，冀見到香港成為國際醫學教育樞紐，並指海外醫科生若在港畢業後返回原居地執業，「香港都好光榮。」

林哲玄直言，外界常言本地醫學水平高，「但人哋都做得到」，認為香港在醫學上一定要有科研、研發和創新，以保住本港的醫學地位。至於增辦一間醫學院能否紓緩本地醫護人手荒，林哲玄坦言「遠火不能救近火」。