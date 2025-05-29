科大答謝何耀光慈善基金捐款 本科生宿舍第三座命名「何耀光郭佩珍伉儷樓」

科大獲何耀光慈善基金慷慨捐款，為答謝基金會的不懈支持，科大將本科生宿舍第三座命名為「何耀光郭佩珍伉儷樓」，以紀念何耀光伉儷的非凡貢獻。何耀光先生的長子、何耀光慈善基金主席何世柱，日前在其家人、基金會代表及科大高層的陪同下，出席了「何耀光郭佩珍伉儷樓」命名及揭幕儀式。



福利建築有限公司董事何世柱致辭時緬懷先父何耀光，他表示，家父出身貧窮，一生勤奮堅毅，矢志推動教育及學生發展。何耀光慈善基金成立的目的，正正是希望傳承其精神。欣見科大銳意培育具備環球視野的創新科技人才，這與他們的理念不謀而合。他希望，是次捐款能有助大學營造一個能促進跨文化交流、啟發創意及開拓視野的學習環境，裨益下一代。

科大校長葉玉如衷心感謝何耀光慈善基金的捐款。她表示，何耀光先生一生支持教育，並視之為社會基石，這與科大致力培育頂尖人才以推動經濟及社會進步的宗旨相一致。何氏家族的慷慨解囊，既支援科大提升學生住宿環境及校園生活體驗，亦配合特區政府冀推廣「留學香港」品牌的目標，助力大學吸納更多海外生來港升學。她續指，明年科大將迎來35周年校慶，熱切期待與何耀光慈善基金的合作，能共同為香港及國家繁榮進步作出更大貢獻。

科大指，何耀光慈善基金一直熱心支持教育事業和科大發展，積極推動內地及香港的慈善項目，當中包括為科大土木及環境工程學系設立助學金計劃，資助有經濟困難的優秀學生；此外，基金亦資助科大「無止橋」學生團隊於內地鄉村築橋惠民。其他出席儀式的還包括何世樑則師、何世鏗醫生、何世堯先生、何世傑先生、何蕙儀女士、何高紫霞女士及何存恩先生。

