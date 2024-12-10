科大職員可每周一天遙距工作 挽留人才平衡生活

香港科技大學公布最近推出每周彈性遙距工作日和特別假期，旨在平衡員工的工作與生活，自10月起員工可依據其工作性質，選擇每周一天遙距工作，成為第一所建立彈性工作政策的政府資助大學，作為吸引和挽留傑出人才策略中的一環。
每年四天「義工假」
同時為鼓勵員工參與更多社區活動，科大亦提供每年四天的特別假期，讓他們參與跟健康、多元、平等機會或社會服務相關的活動，以促進個人身心健康並增強團隊凝聚力。教職員可自行組隊或參與大學認可的義務工作。自2022年11月實施以來，已有逾170名員工透過特別假期，參與各種志願活動，包括探訪長者、海灘清潔及惜食等。科大計劃推出更多舉措如植樹和廚餘回收等，以促進可持續發展，並推動大學的淨零排放計劃。
科大副校長（行政）譚嘉因教授表示：「人才乃大學興盛的基石。科大矢志吸引和培育世界頂尖人才，而挽留人才更是重中之重。實施彈性遙距工作政策展現了科大構建包容與友善工作環境的決心。我們相信這將有助員工持續進步，為科大追求卓越與創新的精神作出貢獻。大學亦期望政策能平衡同事們的工作與家庭崗位責任，最終實現提高生產力及留住頂尖人才的願景。」科大人力資源處處長黃鶯女士相信，遙距辦公是對員工的授權，可以培養信任和合作的文化，強調將員工的福祉放在首位，並創造以僱員為中心的環境，措施不僅能促進工作與生活的平衡，還能推動生產力和創新。
科大亦提供一系列旨在支持員工發展的家庭友善政策。例如女教職員在懷孕及產後休學期間、以及剛為人父母的教員，可獲豁免或減少其教學職務；亦會為教職員提供學術休假，讓他們專注於學術研究和專業發展。