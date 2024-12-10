科大職員可每周一天遙距工作 挽留人才平衡生活

香港科技大學公布最近推出每周彈性遙距工作日和特別假期，旨在平衡員工的工作與生活，自10月起員工可依據其工作性質，選擇每周一天遙距工作，成為第一所建立彈性工作政策的政府資助大學，作為吸引和挽留傑出人才策略中的一環。

每年四天「義工假」

同時為鼓勵員工參與更多社區活動，科大亦提供每年四天的特別假期，讓他們參與跟健康、多元、平等機會或社會服務相關的活動，以促進個人身心健康並增強團隊凝聚力。教職員可自行組隊或參與大學認可的義務工作。自2022年11月實施以來，已有逾170名員工透過特別假期，參與各種志願活動，包括探訪長者、海灘清潔及惜食等。科大計劃推出更多舉措如植樹和廚餘回收等，以促進可持續發展，並推動大學的淨零排放計劃。