科大與上海實業聯合推出6億「香港生物科技基金」

香港科技大學（科大）與上海實業集團有限公司（上實）今日(13日)宣布成立「香港生物科技基金」，致力促進生命科學領域的創新發展。

科大指，為配合政府發展香港成為國際醫療創新樞紐的願景，香港生物科技基金將聚焦支持科大及社會上的醫療科技初創公司。作為科大「Redbird Innovation Fund (RIF)」旗下首支風險投資基金，香港生物科技基金旨在建立協同生態系統，將前沿生命科學創新轉化為具影響力的生物醫學及醫療突破，惠及全球人類健康。

科大與上實作為基金的種子投資者，以6億港元為基金目標規模，承諾預留至少一半資金專門支持與科大初創的生態圈，包括由科大成員創辦的初創企業、利用科大研發技術的公司，或以科大先進設施作為孵化基地的企業等，以推動香港生物醫學產業的蓬勃發展。