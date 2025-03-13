科大與上海實業聯合推出6億「香港生物科技基金」

香港科技大學（科大）與上海實業集團有限公司（上實）今日(13日)宣布成立「香港生物科技基金」，致力促進生命科學領域的創新發展。
科大指，為配合政府發展香港成為國際醫療創新樞紐的願景，香港生物科技基金將聚焦支持科大及社會上的醫療科技初創公司。作為科大「Redbird Innovation Fund (RIF)」旗下首支風險投資基金，香港生物科技基金旨在建立協同生態系統，將前沿生命科學創新轉化為具影響力的生物醫學及醫療突破，惠及全球人類健康。
科大與上實作為基金的種子投資者，以6億港元為基金目標規模，承諾預留至少一半資金專門支持與科大初創的生態圈，包括由科大成員創辦的初創企業、利用科大研發技術的公司，或以科大先進設施作為孵化基地的企業等，以推動香港生物醫學產業的蓬勃發展。
科大校董會副主席暨RIF主席施熙德於香港生物科技基金簽署及啟動禮上表示，深信通過雙方攜手合作，將能進一步推動本港生物科技、生命科學及醫療保健產業的發展。憑藉學界與業界緊密協作，期望履行對社會的責任，為市民創造更能負擔及可拯救生命的醫療技術。科大署理校長譚嘉因教授則在致辭時表示：「科大成員共創立逾1,800間至今仍活躍的初創公司，充分證明世界一流的研究能直接促進經濟和科技進步。」又表示是次成立香港生物科技基金，旨在應對社會日益嚴峻的老齡化問題，加速將生物醫學科研成果轉化為實際應用，涵蓋領域包括人工智能診斷至可持續的治療方法等。
創新科技及工業局副局長張曼莉對科大在支持創新活動方面的工作表示肯定，她相信基金能加強科大初創企業、產業伙伴、醫生、醫療投資者間的聯繫，更好運用資源和發揮香港醫療的生態系統價值。並指出當局將進一步發揮香港在基礎研究的優勢和促進更多全球創科合作，推出措施如60億元資助計劃支持在港設立跨院校／機構和跨學科的生命健康研究院，以及撥出20億元支持InnoHK研發平台進駐河套香港園區，進行有關生命健康科技的研發項目，助力在港構建健全的生命健康科技生態環境。