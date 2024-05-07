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2024-05-07 17:33:53

科大與印尼政府簽合作協議　12名印尼尖子新學年赴港入讀

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科大首席副校長郭毅可教授（左）與印尼教育部代表、教育資助服務中心署理主任Abdul KAJAR先生，就設立印尼學位課程教育獎學金計劃簽署合作協議。（科大圖片）

科大首席副校長郭毅可教授（左）與印尼教育部代表、教育資助服務中心署理主任Abdul KAJAR先生，就設立印尼學位課程教育獎學金計劃簽署合作協議。（科大圖片）

香港科技大學（科大）今天與印尼教育、文化、研究及科技部（教育部）簽署合作協議，設立印尼學位課程教育獎學金計劃，成為香港第一間與該部門攜手培育優秀印尼本科生的香港高等院校。根據協議，首批12名傑出印尼學生經過嚴謹遴選過程後，將於新學年入讀科大。印尼教育部將為他們提供全額獎學金，支持他們在科大就讀期間的所有學費、生活費及其他開支。這批學生將於9月起在科大攻讀包括科學、工程、工商管理、人文和社會科學以及跨學科領域等本科課程。

科大首席副校長郭毅可教授（左）與印尼教育部代表、教育資助服務中心署理主任Abdul KAJAR先生，就設立印尼學位課程教育獎學金計劃簽署合作協議。（科大圖片） 科大代表郭毅可教授（左五）、協理副校長（教學）馮志雄教授（左四）、本科招生及入學事務處處長劉夢琳教授（左三）接待到訪的印尼政府代表團。（科大圖片） 印尼政府代表團到訪科大清水灣校園。（科大圖片）

印尼教育部提供全額獎學金

科大表示是次與印尼政府合作，不但印證科大在吸引頂尖國際學生所取得的努力成果，特別是來自印尼等「一帶一路」國家的學生，亦配合香港政府去年底提高資助專上院校招收非本地學生限額，銳意將香港發展成國際教育樞紐的目標。

科大首席副校長郭毅可教授在簽署儀式上表示，十分感謝印尼政府的支持促成合作，科大一直積極與世界各地的夥伴緊密交流，特別著重加強與一帶一路沿線地區的聯繫。此次新協議不但可吸納更多有抱負的印尼學生選擇來港升學，更有利科大於國際化的校園環境下，持續促進多元及創新思維，助力香港進一步發展成為國際專上教育樞紐。印尼教育部秘書長Suharti表示，科大作為香港頂尖學府之一，獲獎的印尼學生在其校園學習將有充足的機會着手參與研究和實習，從而獲得寶貴的實踐經驗。

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科大國際本科生比例為香港各資助大學中最高。目前科大有超過160名印尼學生修讀本科課程，是大學三大國際學生群體之一。為了進一步吸納優秀印尼學生，科大於去年10月在雅加達、萬隆和泗水舉辦了一系列招生講座，並走訪當地學校，為同學提供科大最新的招生、課程和獎學金資訊。

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