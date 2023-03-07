科大與體院共創「體育科技聯合中心」 以科研助運動員取佳績

科技促進體育科技創新，亦幫助精英運動員在國際比賽中取得佳績。香港科技大學與香港體育學院今日宣布，共同創立香港科技大學—香港體育學院體育科技聯合中心，將致力發展體育科技研究，促進體育科技創新，以助力精英運動員在國際比賽中取得佳績。 助單車港隊研東奧戰衣 中心的成立乃源於科大與體院自2018年以來的良好的合作基礎。當時，雙方共同開發全新的風洞測試技術，以便為香港單車隊研發及改進低阻力單車服和裝備。這些裝備有助於香港單車隊提升訓練效率以及他們於東京2020奧運賽事的表現。

優化運動員訓練及裝備 隨著中心成立，科大研究人員將進一步加強與體院的運動科學家、工程師以及教練的合作，共同開發傳感器、訓練方案、運動空氣動力學分析工具、先進訓練裝備、比賽模擬等新技術，以優化精英運動員的裝備、運動姿態和訓練策略，以便於單車、三項鐵人及滑浪風帆等比賽中爭奪關鍵性的競爭優勢。 科大副校長（研究及發展）鄭光廷教授表示：「香港近年於體育賽事屢獲殊榮，政府對精英運動員的支持日益增加，科大亦將撥款兩千萬港元支持運動科學的發展。希望透過這個嶄新的中心，不僅可以發掘更多新知識，也可以令我們的精英運動員在世界舞台上大放異彩。」體院院長李翠莎十分感謝科大對運動員的支持，她相信設立中心，結合頂尖科研人員的共同努力，必定能夠提升香港運動員於未來比賽的表現。