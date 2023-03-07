科大與體院共創「體育科技聯合中心」 以科研助運動員取佳績

科技促進體育科技創新，亦幫助精英運動員在國際比賽中取得佳績。香港科技大學與香港體育學院今日宣布，共同創立香港科技大學—香港體育學院體育科技聯合中心，將致力發展體育科技研究，促進體育科技創新，以助力精英運動員在國際比賽中取得佳績。
助單車港隊研東奧戰衣
中心的成立乃源於科大與體院自2018年以來的良好的合作基礎。當時，雙方共同開發全新的風洞測試技術，以便為香港單車隊研發及改進低阻力單車服和裝備。這些裝備有助於香港單車隊提升訓練效率以及他們於東京2020奧運賽事的表現。
優化運動員訓練及裝備
隨著中心成立，科大研究人員將進一步加強與體院的運動科學家、工程師以及教練的合作，共同開發傳感器、訓練方案、運動空氣動力學分析工具、先進訓練裝備、比賽模擬等新技術，以優化精英運動員的裝備、運動姿態和訓練策略，以便於單車、三項鐵人及滑浪風帆等比賽中爭奪關鍵性的競爭優勢。
科大副校長（研究及發展）鄭光廷教授表示：「香港近年於體育賽事屢獲殊榮，政府對精英運動員的支持日益增加，科大亦將撥款兩千萬港元支持運動科學的發展。希望透過這個嶄新的中心，不僅可以發掘更多新知識，也可以令我們的精英運動員在世界舞台上大放異彩。」體院院長李翠莎十分感謝科大對運動員的支持，她相信設立中心，結合頂尖科研人員的共同努力，必定能夠提升香港運動員於未來比賽的表現。
根據協議，科大將繼續為體院的精英運動員提供各種學習機會，包括修讀度身訂造的課程，以及參與科大的旗艦研究計劃「本科生研究計劃」等，以促進他們的雙軌發展。中心的首批研究項目包括對滑浪風帆精英運動員的綜合空氣動力學性能評估；開發運動空氣動力學與生物傳感器、模擬人體手臂和腿部肌肉脈動的人體模型；以及可準確測量運動員生理狀態的非接觸式系統等。