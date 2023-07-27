科大設餐盒借用食肆推相關優惠　鼓勵學生自攜餐盒風氣

外賣餐具用完即棄加重堆填區負擔，香港科技大學上月中推行「人工智能可重用餐盒借用系統」，供用家以20元按金付借用可重用餐盒，為首個亞太地區高等院校推行同類型系統，同時校內多間餐廳亦提供自攜餐盒的折扣優惠，鼓勵有關風氣。

科大指，每部借用餐盒的自動售貨機能24小時運作，提供120個可重用餐盒，用家用完餐盒後可即時歸還而毋須清洗，按金亦會全數退還。用過的餐盒經專業洗碗公司清洗和消毒後，才會放回機器再供借用。

慳水花灑頭用顏色提示盡快完成

此外，科大今年2月也在校園試用智能「慳水」花灑頭，內置的水力驅動LED指示燈可按照實際用水量轉換顏色，開水時綠燈會亮起，之後每用水10公升就會變色，當用水量在約4分半鐘後達到30公升，燈號更會轉紅。花灑頭轉色目的是提示使用者趕快完成，以鼓勵宿生縮短淋浴時間節約用水。智能花灑頭每分鐘出水量低至6.6公升，科大指節省用水高達26%，表現比「用水效益標籤計劃」最高評級的傳統花灑頭更佳。